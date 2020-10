CLARETIANOS CELEBRAM SANTO FUNDADOR – No átrio da Capela de Nossa Senhora da Penha, os padres claretianos Jijo Kandamkulathy, Bonfaini Mario e Jojo Ancheril rezam com os fiéis pelas vítimas do Covid-19, por Macau, pela China continental e pelo mundo. Momentos antes foi celebrada missa no interior da capela, no âmbito da Festa de Santo António Maria Claret, fundador da congregação dos Missionários Claretianos, que faleceu a 24 de Outubro de 1870, há precisamente 150 anos.