Fotolegenda

MARCHA DA CARIDADE

No âmbito da 35º edição da Marcha da Caridade – uma iniciativa promovida pelo jornal Ou Mun – D. Stephen Lee, bispo de Macau, recebeu, em audiência no Paço Episcopal, uma delegação do Fundo de Beneficência dos Leitores do Jornal Ou Mun, liderada pela presidente Ho Teng Iat. Esta responsável, acompanhada pelos vice-presidentes, Lok Po e António José de Freitas, e pelo director do referido fundo, Vong Kok Seng, agradeceu o contributo da diocese de Macau para o consecutivo sucesso da Marcha da Caridade, que todos os anos junta milhares de pessoas em torno de um só objectivo: ajudar aqueles que mais precisam. D. Stephen Lee aceitou o convite para estar presente na cerimónia do corte de fita, juntamente com outras personalidades da sociedade local.