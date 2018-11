Fotolegenda

ANGOLA: LÍNGUA, CULTURA, NEGÓCIOS

A Câmara de Comércio de Angola em Macau (CCAMO) comemorou o 43.º aniversário da independência do país africano, no passado dia 11 de Novembro, com um jantar-convívio que contou com a presença da cônsul-geral de Angola em Macau, Sofia Pegado da Silva, e do secretário-geral adjunto do Fórum China-PLP, Casimiro Pinto. A importância da RAEM no desenvolvimento dos Países de Língua Portuguesa, em particular de Angola, foi um dos vários temas discutidos durante o encontro.