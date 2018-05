TARQUINI VOA COM A HYUNDAI

O italiano Gabriele Tarquini reforçou a liderança no WTCR após vencer a terceira corrida da jornada tripla da Hungria, disputada no passado fim-de-semana, no circuito de Hungaroring. Contabiliza agora 118 pontos na classificação geral, seguido de Yann Ehrlacher (Honda), com 82, e de Yvan Muller, também em Hyundai, com 77. O português Tiago Monteiro voltou a não competir devido a lesão.