Fórum Macau em Pequim

Ligação ao Turismo da China

Uma delegação do Fórum Macau, liderada pela secretária-geral, Xu Yingzhen, partiu ontem para Pequim com o intuito de participar na “Divulgação Temática do Dia de Turismo da China 2017 – Conferência de Investimento e Financiamento para a Indústria Turística da China”, a realizar hoje no Beijing International Hotel.

Do programa do evento consta o lançamento do destino turístico mais popular dos ciber-cidadãos, a apresentação da “Iniciativa Civilizada do Dia de Turismo da China” e a divulgação do “Relatório de Investimento para Indústria Turística da China 2016” e do “Projecto de Turismo Prioritário da China 2017”.

A ocasião servirá também para a entrega dos galardões referentes às “Dez Melhores Sedes Turísticas de Ciência e Tecnologia” e à realização da 3ª edição do Prémio “Contribuições Relevantes à Indústria Turística da China”.

O evento conta com a presença do director da Administração Nacional do Turismo da China, Li Jinzao, assim como do sub-director e do chefe do Departamento de Planeamento e Financeiro daquela entidade, Li Shihong e Zhang Jilin, respectivamente.

Entretanto, a deslocação de uma comitiva do Fórum Macau aos municípios de Changzhou e de Nanjing, na província chinesa de Jiangsu, irá decorrer entre as próximas segunda e sexta-feira.

