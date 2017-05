Festa de São João Operário

Alegria em comunidade.

A comunidade cristã de São José Operário, residente no bairro do Iao Hon, celebrou na passada segunda-feira, dia 1 de Maio, a festa litúrgica do seu padroeiro e o 18.º aniversário da fundação da quase-paróquia.

«Foi um momento para dar graças a Deus pelas muitas bênçãos concedidas e cimentar o sentido de pertença à comunidade: juntar numa celebração os cristãos de língua cantonense, mandarim e inglesa, para além de renovar o nosso empenho em partilhar com as pessoas desta zona norte de Macau a nossa fé», disse a’O CLARIM o pároco da igreja de São José Operário, padre Manuel Machado.

Pegando nas palavras proferidas durante a homilia por D. Stephen Lee, bispo de Macau, o padre Machado frisou que «o trabalho une-nos a Deus e, mesmo que haja cansaço, sabemos que estamos a colaborar na missão que Deus nos confiou, em cuidar desta terra», sem «nunca esquecer de sermos pessoas alegres, porque somos criados à imagem de Deus e com uma tarefa concreta de zelar por tudo o que Deus criou».

«Como dizia um paroquiano: “são momentos como estes que nos ajudam a sentir que fazemos parte de uma família e nos dão força e energia para enfrentarmos o dia-a-dia com mais esperança”», referiu o sacerdote. Durante a eucaristia, sete crianças fizeram a primeira comunhão e quatro jovens receberam o sacramento da confirmação.

No final da missa realizou-se um convívio no salão paroquial, com cerca de 300 pessoas, que – segundo o padre Machado – «partilharam a alegria de pertencer a esta comunidade».

P.D.O.