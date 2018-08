Tempo de oração para as vocações sacerdotais.

A diocese de Macau celebrou, na passada quarta-feira, a Festa da Assunção da Virgem Santa Maria, com missa solene presidida pelo bispo D. Stephen Lee, na Sé Catedral.

«A solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que acontece todos os anos no calendário litúrgico da Igreja, teve este ano um aspecto especial: a diocese de Macau consagrou este dia [15 de Agosto] para a oração das vocações sacerdotais diocesanas», disse a’O CLARIM o vigário paroquial da Sé Catedral, padre Daniel Ribeiro.

«A Diocese tem vocações para o Seminário», mas para «além do trabalho de divulgação que está a ser realizado em colégios e nos meios de Comunicação [Social]», o padre Ribeiro acrescentou que «no fim da santa missa foram passados alguns vídeos na língua chinesa», com o intuito de «convidar os jovens a conhecerem o Seminário e, possivelmente, a se tornarem seminaristas», de modo a «participarem no processo vocacional da Diocese».

P.D.O.