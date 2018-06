Escola Portuguesa de Macau abre no Verão

Campo de férias e Português a brincar

A Escola Portuguesa de Macau vai organizar o “Campo de Férias EPM”, que decorre entre 9 e 20 de Julho (exceptuando os dias 14 e 15), desde as 9 horas e 30 às 15 horas e 45.

As actividades, destinadas a crianças entre os cinco e os doze anos de idade, contemplam expressão físico-motora, expressão plástica, culinária, dança criativa, escolinha de futebol, escalada, passeios, jogos tradicionais, laboratório e música.

«O objectivo é ocupar os tempos livres das crianças através de momentos lúdicos de aprendizagem», disse a’O CLARIM o presidente da Escola Portuguesa, Manuel Machado, acrescentando que as actividades são ministradas em «língua portuguesa» e estão abertas a todas as comunidades, sendo dada «prioridade a quem já frequenta» o estabelecimento de ensino.

O “Curso de Português a Brincar”, para a mesma faixa etária, também decorre no mesmo período de tempo, entre as 10 horas e 30 e as 15 horas e 45, com pausa para o almoço. «O curso tem por objectivo desenvolver o gosto e a motivação pela aprendizagem da língua e cultura portuguesas», referiu Manuel Machado.

A Escola Portuguesa também cede as suas instalações à Casa de Portugal e à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de Infância D. José da Costa Nunes, para realizarem as actividades destinadas às crianças e jovens neste período do ano.

«Num espírito da melhor colaboração entre instituições, tem obviamente a ver com o facto de, estando as nossas instalações mais libertas, podermos cedê-las a outras instituições que carecem de espaços para desenvolverem as suas actividades de férias e de Verão», sublinhou Manuel Machado.

P.D.O.