Director d’O CLARIM fala sobre Nossa Senhora de Fátima

Os significados da Mensagem

O director d’O CLARIM, padre José Mario Mandía, foi no passado Domingo o orador, no Cineteatro de Macau, de uma palestra sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, na Cova da Iria, em 1917.

«O meu objectivo foi explicar a diferença entre a revelação pública e as revelações privadas. A revelação pública é o corpo da doutrina (chamado Depósito da Fé) encontrado nos ensinamentos de Jesus Cristo, que estão contidos na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição», disse o padre Mandía.

No seu entender, este depósito sagrado foi confiado por Cristo à sua única e exclusiva Igreja, que deve preservá-lo, estudá-lo e transmiti-lo aos outros. «As revelações privadas, algumas das quais oficialmente reconhecidas pela Igreja, não podem substituir, corrigir ou completar o Depósito da Fé. O seu papel é ensinar aos fiéis as consequências práticas da crença contida no Depósito da Fé», salientou.

«Aproveitei também para destacar a relevância da Mensagem de Fátima para o dia-a-dia dos cristãos, incluindo o apelo à oração, à adoração da Eucaristia, ao arrependimento pela confissão dos pecados e à devoção ao Coração Imaculado de Maria», acrescentou o director d’O CLARIM.

«E porque Nossa Senhora falou sobre o inferno, também expliquei o seu significado e que não é algo que Deus criou para as pessoas más, mas uma consequência da escolha de quem rejeitou Deus e escolheu a sua própria vontade».

Para ele, a Igreja descreve o inferno como uma “auto-exclusão” da felicidade que só Deus pode dar. «Tendo rejeitado Deus, a pessoa fica sozinha em isolamento perpétuo», sustentou o padre Mandía, que aproveitou para abordar o «conceito de céu, em particular a descrição dada pelo livro de Isaías e pelo livro do Apocalipse: Deus “enxugará todas as lágrimas”».

A palestra foi transmitida ao vivo no Facebook pela estação católica internacional Rádio Maria, tendo o vídeo sido descarregado no YouTube pelo Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social. O evento, o terceiro do género, esteve inserido numa série de palestras organizadas pelas comissões diocesanas de formação catequética e da liturgia.

A primeira palestra, sobre a revelação (pública), esteve a cargo de Anna Chan, professora de Teologia da Universidade de São José, enquanto a segunda palestra, sobre a confissão, teve como orador o padre Domingos Un.

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

