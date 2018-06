Dia da Independência das Filipinas comemorado em Macau

Boas intenções dirigidas a Sónia Chan

A cônsul-geral das Filipinas em Macau, Lilybeth R. Deapera, disse na passada terça-feira que confia no fortalecimento das relações bilaterais do seu país com a RAEM em áreas que já estão a ser exploradas por ambas as partes, tais como a cooperação judiciária, as indústrias do turismo e hotelaria, o mercado imobiliário, os serviços de transporte marítimo e logísticos, o vestuário e as finanças.

No discurso de ocasião proferido durante a recepção no Clube Militar, por ocasião do 120º aniversário da independência das Filipinas – a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, esteve presente no evento – mostrou «também contentamento por os filipinos contribuírem e terem podido participar no desenvolvimento e na economia de Macau».

«Os turistas filipinos têm ao longo dos anos continuado a visitar e a experimentar o charme único de Macau», referiu a diplomata, acrescentando que «as Filipinas também receberam cerca de um milhão de turistas chineses no ano passado – um crescimento de 43,33 por cento em comparação com os números de 2016».

«Esperamos que as visitas continuem a aumentar e que a nossa imersão na cultura e tradições da parte congênere fortaleça ainda mais os laços entre ambos os lados», frisou Lilybeth R. Deapera.

P.D.O.