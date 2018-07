Debate assinalou Aniversário do Semanário Plataforma Macau

Global Media Group anuncia novas parcerias

China, Moçambique e Cabo Verde são os próximos países onde a Global Media Group vai avançar com parcerias nos media para reforçar a «afirmação de uma rede global», disse na passada segunda-feira à LUSA o responsável do grupo em Macau.

«O grupo já garantiu nos últimos meses doze parceiros internacionais [em Portugal, Brasil e Macau] de forma a estabelecer uma plataforma entre a China e países de língua portuguesa», indicou o presidente do Global Media Group de Macau, Paulo Rego.

O próximo passo é «avançar para a China, Moçambique e Cabo Verde», revelou, escusando-se a adiantar números sobre o investimento total ou parcial do projecto.

As declarações foram feitas à margem de um debate sobre o futuro das redes globais no espaço lusófono, no âmbito das comemorações do quarto aniversário do semanário luso-chinês Plataforma Macau e do anúncio do novo jornal “online” trilingue (em Português, Chinês e Inglês) do Global Media Group, o Plataforma.

Entre as marcas do Global Media Group em Portugal contam-se a rádio TSF e títulos de imprensa centenários e de referência como o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, o desportivo O Jogo e a marca digital de informação económica Dinheiro Vivo.

Na área de revistas, é ainda detentor da Volta ao Mundo, Men’s Health e Womens Wealth, de venda autónoma, a Notícias Magazine e a Evasões, distribuídas pelos jornais do grupo.

Durante o debate, a secretária-adjunta do Fórum para a cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Glória Batalha Ung, sublinhou o reforço da cooperação económica e comercial entre a China e países de língua portuguesa na última década, mas também das relações na área cultural, jurídica e na Comunicação Social.

«Não é só fazer negócios: tudo conta para o sucesso desta plataforma», explicou.

Para o presidente da Associação dos Advogados de Macau «a cultura é uma mais-valia», mas, defendeu, «se a língua não tiver interesse económico, a língua morre, (…) não se fazem negócios».

Jorge Neto Valente sustentou que «o que está em movimento é um relacionamento de interesses de vária ordem, nomeadamente económico e comercial, onde é normal que existam disputas e litígios», tendo defendido a criação de um centro de arbitragem em Macau, à semelhança do que acontece em Hong Kong.

Já o director de informação e programas dos canais portugueses da Teledifusão de Macau (TDM), João Francisco Pinto, lembrou que «Macau está na República Popular da China, um fundamental actor económico mundial» e que «será esse um dos pontos fundamentais a despertar o interesse no espaço lusófono, (…) essencial na criação de pontes que a TDM já iniciou há alguns anos».

In LUSA