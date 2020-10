CRIAÇÃO DE JOVEM DESIGNER PORTUGUESA FOI A ESCOLHIDA

Apelo universal e cores de Portugal no logótipo da JMJ 2023

A edição de 2023 da Jornada Mundial da Juventude, agendada para Lisboa, já tem uma imagem de marca. Apresentado no final da semana passada, o novo logótipo do evento é da autoria de Beatriz Roque Antunes, uma jovem designer portuguesa de 24 anos. O CLARIM escrutinou-o em detalhe.

A criação de Beatriz Roque Antunes foi escolhida entre candidaturas de trinta países e territórios, e convenceu os responsáveis pela organização do maior encontro mundial da juventude pela alusão a traços bem definidos da cultura e da religiosidade portuguesa, numa concepção que coloca Nossa Senhora e a Cruz em destaque.

A Cruz surge como elemento central e é atravessada por um caminho onde se manifesta o Espírito Santo, um motivo que constitui um convite aos jovens de todo o mundo para que sejam protagonistas da edificação de uma sociedade mais justa e mais fraterna. As cores dominantes – o verde, o vermelho e o amarelo – evocam a bandeira portuguesa.

Para criar o logótipo, Beatriz Roque Antunes inspirou-se no tema escolhido pelo Papa Francisco para a edição de Lisboa: «Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc., 1,39).

Miguel Augusto, arquitecto e designer de comunicação, considera que o logótipo concebido por Beatriz Roque Antunes tem na universalidade da mensagem que se propõe transmitir o seu ponto mais forte. «O logo vencedor, apesar da sua rigidez geométrica, na minha opinião é feliz pelo seu conceito universal, transmitindo pontos vitais da vivência da fé cristã dentro da Igreja Católica: a cruz, o Espírito Santo, Nossa Senhora, o terço e o caminho, que é bastante simbólico no Cristianismo», assume Augusto. «É simbólico não apenas na peregrinação individual de cada jovem, nessa jornada que cada cristão é chamado a fazer na sua caminhada de fé, mas até pelo próprio Cristo ter dito que Ele é o caminho, a verdade e a vida», acrescenta.

Originalmente prevista para 2022, a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa foi adiada para 2023 devido à pandemia do Covid-19. A proposta vencedora foi escolhida no âmbito de um concurso internacional promovido pelo Comité Organizador Local, tendo a escolha sido feita pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida, que optou por distinguir o trabalho de Beatriz Roque Antunes.

«De forma breve, o que poderia acrescentar, em meu entender, é a carência de uma referência mais forte à cultura portuguesa, à identidade do povo, de Portugal, que acolhe a Jornada Mundial da Juventude 2023. De qualquer forma, de uma forma subtil, podemos ir buscar essa identidade na presença de Nossa Senhora e no apontamento do Santo Rosário no logo. É um detalhe que nos leva às Aparições de Fátima, onde a Mãe de Deus se intitulou como Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e aqui poderá estar essa ligação ao povo português, além do uso existente das cores da bandeira portuguesa», conclui Miguel Augusto.

Marco Carvalho