Coro da Escola Britânica em Tóquio actua no Largo da Sé Catedral

Meninos da Rainha.

O Coro (do ensino) Secundário da Escola Britânica em Tóquio vai actuar na noite de oração coral, a ter lugar no largo da igreja da Sé Catedral, no próximo dia 30 de Junho, a partir das 20:00 horas.

A vinda a Macau marca a estreia internacional deste grupo coral.

Composto por 28 estudantes, entre os doze e os dezassete anos de idade, o Coro (do ensino) Secundário da Escola Britânica em Tóquio é dirigido pelo maestro Simon Beston, que tem como assistente Hannah Coates-Jones.

O reportório vai desde o Requiem de Fauré até aos sucessos da música “gospel”, entre os quais se inclui “Oh Happy Day”.

O grupo já actuou nos mais variados locais da capital japonesa, tendo recentemente exibido os seus dotes a pedido do embaixador britânico por ocasião do aniversário da Rainha Isabel II, que foi comemorado na representação diplomática do Reino Unido em Tóquio.

P.D.O.