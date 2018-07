Cinema Digital e História e Património

USJ abre bacharelato e retoma mestrado

A Universidade de São José (USJ) vai introduzir, no ano académico de 2017-2018, o curso de bacharelato em Cinema Digital, uma novidade no território. Já o mestrado em História e Património vai regressar após vários anos de ausência. As novidades foram adiantadas a’O CLARIM pelo reitor da USJ, padre Peter Stilwell.

«Temos os mesmos cursos de sempre e temos algo novo. Temos o bacharelato em Cinema Digital, que é o primeiro em Macau.

Mantemos as inscrições abertas. Na verdade, aceitamos alunos até ao final de Setembro. Em relação ao programa de mestrado, vamos ter o de História e Património, que não abrimos há vários anos. Agora parece que temos um número a rondar as dez [inscrições]», descreveu o padre Stilwell.

O mesmo responsável sublinhou que nos últimos dois anos tem aumentado o número de pessoas que frequentam os mestrados na USJ, enquanto ao nível dos bacharelatos o valor tem-se mantido nos cursos de Comunicação e Media, de Educação e de Serviço Social, sendo um pouco menor no de Psicologia. Já no bacharelato de Administração de Empresas, revelou que tem havido uma queda lenta de alunos, embora ainda considere o número de inscrições razoável.

P.D.O.