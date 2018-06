Chiaretto Yan lança obra sobre a Igreja e os jovens na China

Época para as Relações

O livro “Season for Relationships” (Época para as Relações), do professor-visitante da Universidade de São José, Chiaretto Yan, vai estar disponível no território, a partir de Domingo, nas instalações da Claretian Publications Macau, embora ainda não esteja agendado o lançamento oficial.

A obra em Inglês faz o relato, em primeira mão, da relação entre a Igreja Católica e a juventude na China. «As tendências estão de facto a mudar na juventude em geral e também nos jovens católicos da China.

É uma época de relações – a vertical com Deus e a horizontal com os concidadãos», disse a’O CLARIM Chiaretto Yan, acrescentando que «pode ser uma época de abundantes frutos, se o solo for fértil e os trabalhadores forem diligentes, aproveitando as mudanças climáticas».

Para o autor, a «juventude é o futuro», dado que os jovens são «agentes da mudança», sendo os «únicos a moldá-la». Está nas suas mãos a forma «como a China vai evoluir e como a Igreja Católica chinesa vai prosperar ou fracassar».

A obra tem a chancela da Claretian Publications Macau, em colaboração com a New City Press Philippines. O projecto foi patrocinado pela Pontifícia União Missionária.

P.D.O.