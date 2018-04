Centro Católico: Consulta Pública reúne 121 opiniões

Projecto segue para o Conselho do Planeamento Urbanístico.

A consulta pública sobre o projecto da planta de condições urbanísticas do Centro Católico da diocese de Macau terminou no passado dia 10 de Abril, tendo a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) recebido um total de 121 formulários de opinião desde 27 de Março, data do início da consulta.

«Concluída a recolha de opiniões e sugestões, a DSSOPT irá proceder à ordenação e compilação das mesmas e enviá-las em conjunto com o projecto e as demais informações ao Conselho do Planeamento Urbanístico para audição», disse a’O CLARIM Chang Iok Ieng, porta-voz da DSSOPT.

A Diocese pretende que o Centro Católico actue em três vectores principais, ao nível da formação, das exposições e da hospitalidade. As salas multiusos estarão reservadas para a formação da fé. A sala de exposições irá mostrar ao público a jornada de vida da Igreja em Macau e da Igreja Católica. O hotel de duas estrelas deverá acomodar cerca de duzentos quartos para peregrinos e visitantes.

P.D.O.