Celebrou-se a Festa da Anunciação do Senhor na Igreja do Seminário

Fiéis à Imaculada de Portugal.

Mais de cem fiéis participaram na 23ª Festa da Anunciação do Senhor em Macau, celebrada na passada segunda-feira, em Português e Chinês, na igreja do Seminário de São José. O evento de cariz religioso foi promovido pela Comissão Local do Grupo da Imaculada de Portugal (CLGIP).

Após a celebração da missa, que teve início às 18 horas e 30, os participantes rezaram o terço, sendo a parte final da oração efectuada com a estátua levada em procissão, a caminho do nicho onde habitualmente está colocada.

«Em 1996, ainda no tempo da Administração Portuguesa, a Comissão promoveu a vinda para Macau da estátua de Nossa Senhora, que está à porta do Seminário. Entretanto, com a transferência de poderes, as pessoas que pertenciam à Comissão foram embora para Portugal, e eu fiquei sozinha. A doutora Maria João Rangel, também do grupo de fundadoras, está em Macau de vez em quando. Apesar de tudo, continua-se a promover esta celebração com gente local», disse a’O CLARIM Anabela Ritchie, ex-presidente da Assembleia Legislativa e fundadora da CLGIP. A cerimónia foi presidida pelo padre Daniel Ribeiro.

P.D.O.