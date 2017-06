Celebrações de Maio em São Lázaro

Fervor mariano com tradição.

A paróquia de São Lázaro celebrou, no passado Domingo, a Festa de Nossa Senhora da Esperança (Mong Tak Tong, em Cantonense).

«Trata-se de uma celebração que já vem de há muito tempo. Decorre geralmente no último Domingo de Maio, fechando assim as celebrações do mês mariano em Macau. É, portanto, a continuação de um costume religioso na paróquia», disse a’O CLARIM o vigário paroquial da igreja de São Lázaro, padre Edgar Pasaporte.

Do programa dominical constou uma missa especial em Chinês, com início às 10 horas, celebrada por D. Stephen Lee, bispo de Macau, tendo 26 jovens recebido o sacramento da confirmação, ou crisma (um dos sete sacramentos da Igreja Católica). Já durante o mês de Maio decorreu a recitação do Rosário pelos fiéis, também na igreja de São Lázaro.

A celebração mariana foi organizada pela Associação do Mês de Maria e dos Festejos de Maio da Igreja de São Lázaro, em colaboração com os sacerdotes daquela paróquia.

P.D.O.