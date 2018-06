Casa de Macau USA no Dia de Portugal na Califórnia

“Stand” deu uma mãozinha ao turismo da RAEM

A Casa de Macau USA marcou presença no Dia de Portugal na Califórnia com um “stand” orientado para a promoção turística da RAEM. O evento realizou-se no passado dia 9 de Junho, em Kelly Park, na cidade de São José.

«O grupo de tambores da “TamKang University Alumni Association”, de Palo Alto, abriu o programa com uma exibição que agradou o público, arrancando fortes aplausos. A actuação foi uma novidade para o festival, visto ser uma associação de matriz chinesa que por recomendação nossa foi convidada pela comissão organizadora do evento», disse a’O CLARIM Henrique Manhão, presidente da Casa de Macau USA.

O ponto alto do evento foi o desfile de uma parada com várias bandas, grupos folclóricos, irmandades do Espírito Santo da Califórnia e rainhas e princesas trajadas a rigor em representação de várias associações locais.

«Foi um grande dia de festejos, com bom tempo e temperatura primaveril. Havia petiscos para todos os gostos, com grande variedade de comida», descreveu Henrique Manhão.

A cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Maria João Lopes-Cardoso, esteve na festividade, que contou com a afluência de milhares de pessoas.

O “stand” da Casa de Macau USA teve o apoio da Direcção dos Serviços de Turismo de Macau, através da sua delegação de Los Angeles, e do Fórum Macau.

P.D.O.