Carta aos Leitores

Festa de encerramento da Catequese de Língua Portuguesa da Sé Catedral

No passado dia 16 de Junho, numa tarde de sábado, a Catequese de Língua Portuguesa da Sé Catedral festejou o encerramento do ano catequético de 2017/2018 com uma Santa Missa na Sé Catedral, seguida de um lanche-convívio, com jogos, no pátio do Colégio Diocesano de São José, anexo ao Paço Episcopal.

Tendo em conta as múltiplas sugestões de muitos pais e encarregados de educação, o Pe. Daniel Ribeiro SCJ utilizou na Santa Missa uma linguagem mais apropriada às crianças e jovens, especialmente durante a homilia. Sobretudo para os que não puderam comparecer, devido a motivos de variada ordem, mas também para os que estavam um pouco desatentos, julgamos oportuno dar-vos a conhecer, ou relembrar-vos, as três dicas que o Pe. Daniel nos ensinou para não esquecermos Deus, especialmente durante as férias de Verão:

1– Fazer o sinal da Cruz antes de cada refeição, dando graças a Deus por todos os dons que nos concedeu;

2– Ir à Santa Missa aos Domingos e festas de guarda (para quem não puder ir ao Domingo, pode ir à Missa vespertina, aos sábados à tarde);

3– Respeitar os pais e legítimos superiores, sobretudo quando nos custa obedecer.

Após a Santa Missa, seguiu-se o lanche-convívio, que começou com uma bênção do Pe. Daniel ao alimento que todos traziam e que partilharam de seguida. O grupo do oitavo ano ofereceu-nos um pequeno momento cultural, com recitação de um poema de Miguel Torga e interpretação de uma peça musical moderna. Depois, foi tempo de jogos, especialmente do desporto-rei, com a já tradicional e brilhante participação do Pe. Daniel, que muito animou as nossas crianças e jovens que gostam de futebol.

A Festa certamente será para todos os participantes uma feliz memória de catequese, marcada pelo ambiente cristão de alegre convívio e solidária partilha.

No final, todos se sentiram mais integrados na Catequese, que está sempre aberta para acolher novas crianças, jovens e adultos para a preparação para os Sacramentos, e também de novos voluntários que queiram ajudar nesta missão de evangelização. A Catequese recomeçará em Setembro, com a novidade de querermos dar início à pré-catequese, destinada a crianças com 4 e 5 anos de idade.

Desejamos a todos umas óptimas férias de Verão, com muito descanso, saúde e diversão. Não esqueçamos Deus! Que Ele nos abençoe! Até Setembro!

Coordenação da Catequese de Língua Portuguesa da Sé Catedral