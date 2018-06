Carta aos Leitores

Primeira Comunhão

No passado dia 3 de Junho, seis crianças, da comunidade de língua portuguesa, fizeram solenemente a sua Primeira Comunhão. Receberam e comungaram pela primeira vez o Corpo e Sangue de Cristo, na missa dominical das 11 horas da manhã, na Sé Catedral, quando se celebrou também a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo (Corpus Christi).

A Santa Missa foi celebrada pelo Padre Daniel Ribeiro, SCJ.

As seis crianças são: Carolina Morgado Clemente Lopes Leitão, Lio da Costa Che da Paz, Mariana Correia Inácio Basto da Silva, Vasco Correia Inácio Basto da Silva, Miguel Rocha Renos de Paiva e Mafalda Rocha Renos de Paiva.

Foram preparadas pela catequese paroquial, de língua portuguesa, da Sé Catedral.

Desejamos que, cooperando cada vez mais com a graça divina, possam crescer em intimidade com Jesus Cristo, através da oração, da Confissão e Comunhão frequentes, da participação assídua na Santa Missa aos Domingos e festas de guarda, das boas obras e do cumprimento perseverante dos Dez Mandamentos.

Que Deus os abençoe!

Coordenação da Catequese de Língua Portuguesa da Sé Catedral