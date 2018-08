“Art of Living” no feminino

Cultivar valores à volta dos tachos

Realizou-se, no passado dia 29 de Julho, a competição final de culinária da primeira sessão do “Art of Living” em Macau, que reuniu três equipas constituídas por três crianças do sexo feminino, com idades compreendidas entre os nove e os catorze anos.

O evento, que teve lugar no Centro de Conferências de Hác-Sá (Coloane), pôs em evidencia as qualidades das concorrentes na confecção da sobremesa “mocha chiffon cake”. A 14 de Julho tiveram a oportunidade de cozinhar o prato indiano de frango “tandoori”, no Centro Wahn Tihng.

«Durante estes dias, as famílias estiveram presentes para testemunhar e apoiar as suas filhas enquanto participavam na competição, tendo percebido que elas aprenderam mais do que as habilidades que tinham para a culinária, pois ajudaram-se e comunicaram umas com as outras (…), o que se deve aos “workshops” realizados nas sessões do “Art of Living”, com tópicos sobre a paciência, a gratidão, o serviço, o valor do sacrifício, o respeito, a sinceridade e as boas maneiras», refere a organização num comunicado enviado a’O CLARIM.

A segunda sessão, que tem início a 29 de Setembro, prolonga-se até 13 de Julho de 2019. O “Art of Living” começou por ter lugar nos Estados Unidos, estando hoje presente em vários países europeus e asiáticos.

P.D.O.