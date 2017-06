APDCGM comemora um ano de existência

Exposições e livro recordam Grande Prémio

A Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Circuito da Guia de Macau (APDCGM), presidida por José Estorninho, realiza entre Agosto e Novembro uma série de iniciativas que visam assinalar o primeiro aniversário da instituição.

Além do jantar comemorativo com associados e corpos gerentes, está prevista a exposição colectiva “Circuito da Guia como Património Mundial da UNESCO”, com trabalhos de vários artistas plásticos locais. A mostra vai estar patente ao público na Galeria RITZ, no Largo do Senado, entre 28 de Agosto e 6 de Setembro, e no Museu de Macau (acesso à Fortaleza do Monte), entre 13 e 26 de Setembro.

José Estorninho será o autor da exposição de pintura “O Circuito da Guia e o seu Futuro”, realizando-se também uma palestra ligada ao tema. De igual forma, irá lançar a obra “Retratos de Pilotos do Grande Prémio de Macau”, na versão trilingue (Português, Chinês e Inglês), estando ainda agendada uma exposição.

«A APDCGM é uma associação cívica de direito privado sem fins lucrativos, apostada na promoção de acções lúdicas e culturais, através das quais espera poder vir a contribuir não só para a valorização e preservação do Circuito da Guia em si, como para toda a sua zona limítrofe, divulgando assim a própria cultura e imagem de Macau», disse a’O CLARIM José Estorninho.

P.D.O.