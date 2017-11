Antigos alunos do Seminário visitaram Basílica Menor de Kaohsiung

História e devoção.

A Associação dos Antigos Alunos do Seminário de São José realizou um passeio a Taiwan, entre 3 e 7 de Novembro, com o objectivo de visitar a Catedral do Santíssimo Rosário, em Kaohsiung, a segunda maior cidade da Ilha Formosa.

O local onde se encontra construída a igreja é tido como berço do Catolicismo em Taiwan, porquanto após a assinatura do Tratado de Tianjin, em 1858, missionários estrangeiros foram novamente autorizados a evangelizar, tendo os frades dominicanos espanhóis Ferdinando Sainz e Angel Bofurull adquirido, em 1859, um terreno para a construção de uma igreja, a qual originalmente era de palha, sendo anos depois substituída por uma outra com paredes revestidas de tijolos vermelhos e cinzentos. A obra ficou concluída em 1863.

Sofreu várias modificações ao longo do século passado e pelo Papa foi-lhe concedida o título honorífico de Basílica Menor, em 1998.

Os excursionistas recitaram o Terço, e em seguida procedeu-se a troca de lembranças entre os dirigentes da Associação e o encarregado da Catedral.