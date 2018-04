Antigos Alunos do Seminário de São José elegem novos Corpos Sociais

Passado com futuro

Os antigos alunos do Seminário de São José celebraram a sua festa no passado dia 19 de Março, com uma Missa Solene, concelebrada em Latim e presidida por D. Stephen Lee, bispo de Macau, que foi coadjuvado pelo antigo reitor do Seminário, padre José Lau, e pelo reitor da Universidade de São José, padre Peter Stilwell.

Após o acto religioso, realizou-se o jantar-convívio anual no restaurante Metrópole, antecedido pela Assembleia-Geral da Associação dos Antigos Alunos do Seminário de São José, a qual elegeu os novos corpos gerentes que hão de servir o biénio de 2018/2019, com a seguinte constituição:

Assembleia-Geral

Presidente: Rufino Ramos

Vice-Presidente: José Cabral Jr.

Secretário: José Bártolo

Direcção

Presidente: Eduardo Tavares

Vice-Presidentes: Bernardo Jorge e António Leong

Secretário: Alberto Santos

Tesoureiro: Alfredo Valoma

Vogais: Rogério Monteiro, João Magalhães, José Carion Jr. e Sebastião Rosa

Conselho Fiscal

Presidente: António Carion

Vogais: Telmo Martins e João Ambrósio