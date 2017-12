5º Conferência da SIGNIS para a Ásia Oriental

Diocese expõe a realidade das famílias de Macau

A secretária-geral da Comissão Diocesana da Família, Casamento e Vida, Filomena Chow, representou Macau na 5ª Conferência da SIGNIS para a Ásia Oriental, que decorreu recentemente em Tóquio (Japão), sob o tema “Família e Histórias de Esperança”.

Durante a sua apresentação a mesma responsável abordou os desafios que as famílias do território atravessam na sociedade actual e os serviços que a Comissão Diocesana oferece na ajuda a essas mesmas famílias, sendo que a maior parte sofre de problemas relacionados com a violência doméstica, o divórcio e a falta de comunicação entre os casais.

Por sua vez, um representante do país organizador referiu que o Japão passa por um sério problema de envelhecimento da população, entre outros dramas, como por exemplo uma elevada taxa de suicídios, o que origina variadíssimas complicações familiares.

Os presentes também assistiram ao visionamento de um documentário sobre os problemas que o Japão tem vindo a sofrer nas últimas duas décadas, desde a questão dos direitos laborais, até ao aumento dramático de famílias monoparentais e de pessoas com problemas mentais.

Os representantes dos países e regiões participantes, e profissionais de Meios de Comunicação Social também partilharam ideias com o intuito de alertar o público para este tipo de problemas, tendo ainda discutido a forma como os Meios de Comunicação podem ser utilizados para reforçar a eficácia do trabalho da Igreja.

Para além de Macau e do Japão, o evento contou com a participação de representantes de Hong Kong, de Taiwan e da Coreia do Sul. A SIGNIS é a Associação Mundial Católica para a Comunicação.

