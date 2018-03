“24 Horas para o Senhor” na Sé Catedral

Cumprir o desejo de Francisco.

A diocese de Macau celebra, nos dias 9 e 10 de Março, as “24 Horas para o Senhor”, cumprindo assim o pedido do Papa Francisco para que as igrejas das Dioceses de todo o mundo deixem as suas portas abertas ininterruptamente, oferecendo aos fiéis a possibilidade de acesso à confissão e à adoração eucarística.

A iniciativa, organizada pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização (dicastério da Cúria Romana), tem como objectivo voltar a colocar o Sacramento da Reconciliação no centro da actividade pastoral da Igreja. Em Macau realiza-se na Sé Catedral.

«A Páscoa é a celebração mais importante, a par do Natal, para os cristãos católicos. Por isso, a Igreja oferece no período da Páscoa o tempo da Quaresma, convidando todos os cristãos para um período intenso de oração, penitência e caridade. E para que os católicos de Macau vivam intensamente um período de oração a Diocese oferece na próxima semana, de sexta-feira para sábado, vinte e quatro horas de adoração ao santíssimo sacramento», disse a’O CLARIM o padre Daniel Ribeiro.

Referindo que a ocasião se reveste de «singular importância», por ser «um momento de comunhão na igreja local, dado que a adoração acontecerá nas línguas portuguesa, inglesa e chinesa», o vigário paroquial na Sé Catedral deixou o convite «às pessoas que participam na missa, em diferentes horários e línguas, a estarem juntas na Catedral, rezando pela diocese de Macau, pela paz no mundo e pelas intenções do Papa Francisco».

«Trata-se de um momento especial de oração e de comunhão para ajudar a prepararmo-nos para a Páscoa de Jesus», justificou o sacerdote dehoniano, um dos responsáveis pelas confissões, a par dos padres Andrzej Blazkiewicz, José Ángel Hernández, Franz Gassner e José Mario Mandía.

PROGRAMA

No dia 9 a adoração eucarística tem início às 19 horas e 30 em Português, às 20 horas e 45 em Inglês e às 21 horas e 45 em Chinês, decorrendo em simultâneo as confissões nas três línguas. A adoração eucarística prossegue durante toda a noite.

No dia 10 a adoração eucarística e oração da manhã realiza-se em Chinês às 7 horas e 20, estando agendada missa para as 7 horas e 45, e a adoração eucarística e a recitação do terço para 8 horas e 30, também em Chinês. As confissões nas três línguas decorrem entre as 8 horas e 30 e o meio-dia, e entre as 16 e as 18 horas.

Já a recitação do terço em Português tem lugar às 17 horas e 30 (seguida de missa) e às 18 horas, também na mesma língua. A adoração eucarística em Chinês está agendada para as 19 horas e 15, realizando-se no mesmo período as confissões nas três línguas. A celebração religiosa termina às 20 horas e 15.

