1º de Maio é Dia de São José Operário

Comunhão, crisma e festa na zona norte

A quase-paróquia de São José Operário celebra, na próxima terça-feira, 1 de Maio, o seu patrono pelo 19º ano consecutivo.

«A igreja foi solenemente dedicada a São José Operário no dia 1 de Maio de 1999, pelo então bispo de Macau D. Domingos Lam. E como já é tradição, haverá uma celebração eucarística, às 17 horas, presidida por D. Stephen Lee. Durante a celebração, as crianças e jovens da comunidade receberão o sacramento da confirmação e farão a sua primeira comunhão. Depois da missa haverá um convívio e jantar no salão paroquial», disse a’O CLARIM o pároco Manuel Machado.

Referindo que o «significado desta celebração é muito simples e óbvio», o sacerdote frisou que pretende «celebrar a festa de São José na sua dimensão de exemplo para os trabalhadores», pois «dele podemos aprender como deve ser a relação com o trabalho, a família e Deus».

«Tais dimensões são por vezes esquecidas nos dias de hoje, mas são fundamentais para a construção de um mundo melhor, de uma sociedade mais solidária e de famílias mais harmoniosas», referiu.

Estando a paróquia inserida numa zona de Macau densamente povoada e com uma percentagem muito baixa de católicos, o padre Machado sustentou que «é imperativo o trabalho de evangelização», como forma de transmitir os «sinais da presença de Deus e dar a oportunidade às pessoas para um encontro com os valores do Evangelho». Em jeito de conclusão, vincou: «Há muito trabalho pela frente. Ainda estamos no início. Iniciámos a caminhada para os vinte anos».

P.D.O.