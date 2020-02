Viver a fé por detrás de um ecrã

PADRE DANIEL RIBEIRO CELEBRA MISSA NA SÉ CATEDRAL À PORTA FECHADA

Um «sentimento um pouco estranho». É assim que o padre Daniel Ribeiro caracteriza a experiência que protagonizou no passado Domingo, na igreja da Sé Catedral, ao celebrar a eucaristia dominical para um templo vazio. Apesar da estranheza, o sacerdote brasileiro considera que a opção de transmitir a missa através da Internet prova que a «igreja está viva e é dinâmica», ainda que a impossibilidade de os Sacramentos serem administrados constitua uma perda para os católicos de Macau.

A Igreja convida e o sacerdote obedece. O padre Daniel Ribeiro já celebrou missa sozinho a bordo de aviões, em aeroportos ou no recolhimento da casa dos pais, mas uma experiência como a que protagonizou no passado Domingo, na igreja da Sé Catedral, é algo inédito no já longo percurso do ainda jovem sacerdote. «Celebrar uma missa “online”, na qual eu era o único celebrante, a única pessoa a participar, para mim foi a primeira vez e existe uma mistura de sentimentos», admitiu o vigário paroquial da Sé Catedral, em declarações a’O CLARIM. «Por um lado, há um sentimento positivo, o de saber que a Igreja está viva e que ela é dinâmica, e não é porque se confronta com uma dificuldade de saúde que as pessoas deixaram de participar ou que abriram mão da possibilidade de assistir à missa. O lado negativo é que, normalmente, o sacerdote olha para as pessoas, comunica com as pessoas e procura interpretar a reacção das pessoas. A interacção com as pessoas durante a celebração é algo muito importante. A missa é rezada em comunidade. Muitas vezes eu ficava um pouco perdido», revelou.

A diocese de Macau anunciou na semana passada a decisão de suspender os serviços religiosos e de encerrar as igrejas pelo menos até 19 de Fevereiro, propondo-se a responder às necessidades espirituais da comunidade católica do território com a transmissão, através da Internet, de missas em Português, Chinês e Inglês. A medida, de acordo com o sacerdote, ajuda a colmatar a missão evangelizadora da Igreja, mas há outros aspectos da vida e da fé católica a que é impossível dar resposta através das novas tecnologias. «O sacerdote tem como missão a pregação da Palavra, o missionamento, a pregação e o ensino da Palavra, mas tem como missão também a administração dos Sacramentos. A pregação da Palavra pode acontecer quase com normalidade através do recurso à tecnologia, dadas as circunstâncias», sublinhou o padre brasileiro, que administra um canal no YouTube denominado “Minuto com Deus”.

«Os Sacramentos, de facto, as pessoas não os podem receber e isto é uma perda, tanto para o padre, como para as pessoas. O desejo de toda a gente, inclusive dos sacerdotes, é que esta situação se resolva o quanto antes», disse o padre Daniel Ribeiro.

Marco Carvalho