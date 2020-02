USJ aposta na formação de catequistas e professores

FACULDADE DE ESTUDOS RELIGIOSOS LANÇOU DOIS NOVOS PROGRAMAS PEDAGÓGICOS

A Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José lançou no início do corrente ano lectivo um novo programa de formação destinado aos professores de Educação Moral e Religiosa das escolas secundárias do território. O organismo liderado pelo diácono Stephen Morgan promove ainda, desde Novembro, um curso de preparação para os catequistas que ensinam nas paróquias de Macau.

Um curso destinado aos catequistas e um programa de formação para os professores de Educação Moral e Religiosa que leccionam nos estabelecimentos de ensino de Macau. As duas mais recentes apostas da Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José mobilizam mais de sete dezenas de pessoas, revelou a’O CLARIMo responsável pela instituição, Stephen Morgan.

Com estas duas iniciativas, a Faculdade procura responder ao desígnio de ir ao encontro das necessidades da Igreja e da população de Macau. «Em Novembro, iniciámos um curso para os catequistas que ensinam nas nossas paróquias. Este curso é leccionado em Inglês este ano e no próximo ano será conduzido também em Chinês. Permanecer aberta às necessidades da Igreja e da cidade de Macau é um aspecto não-negociável não só para a Faculdade de Estudos Religiosos, como para a própria Universidade de São José, globalmente falando», disse Stephen Morgan. «O objectivo é que quem frequenta o curso possa ser capaz de ensinar tanto crianças como adultos. Alguns deles estão envolvidos na preparação do Baptismo com os pais, outros na preparação do Matrimónio, outros ainda na preparação do Crisma e há ainda quem trabalhe com adultos que se converteram, com pessoas que decidiram tornar-se católicas depois de adultas», acrescentou.

Os catequistas que preparam as novas gerações de católicos nas paróquias não são os únicos destinatários das novas propostas pedagógicas formuladas pela Faculdade. No início do corrente ano lectivo, o organismo lançou um programa de formação destinado aos professores da disciplina de Educação Moral e Religiosa que ensinam nas escolas locais. «No Outono, lançámos um programa de formação para os professores de Educação Moral e Religiosa nas escolas de Macau. Estão a ser ensinados em Chinês. Há mais de quarenta professores inscritos no programa, o que para nós é uma indicação de que o programa é estável, popular e bem sucedido», sublinhou Stephen Morgan.

A Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José reforçou, no início do presente ano lectivo, o quadro docente com quatro novos académicos, reforçando a capacidade crítica em língua chinesa. «Neste momento temos mais falantes de Chinês na Faculdade. Contratámos quatro novos académicos em Setembro, todos eles falantes de língua chinesa. Dois são originalmente oriundos do Continente, outro é de Hong Kong mas vive há vários anos em Macau, e o último é um residente do território e antigo aluno desta faculdade», explicou o dirigente. «Isto é um sinal claro de que é possível fazer crescer grandes arbustos a partir de pequenas sementes ou, como dizemos na Grã Bretanha, grandes carvalhos a partir de pequenas bolotas», concluiu Stephen Morgan.

Marco Carvalho