VISITA PAPAL À TAILÂNDIA E JAPÃO

Francisco vai reunir com Vajiralongkorn e Naruhito.

A Santa Sé actualizou no final do mês de Outubro o programa da viagem do Papa Francisco à Tailândia e ao Japão.

Segundo o site “vaticannews.va”, Francisco voa de Roma para Banguecoque no dia 19 de Novembro, devendo chegar à capital tailandesa ao início da tarde do dia seguinte.

No dia 21 de Novembro, em Banguecoque, o Papa é recebido pelo Primeiro-Ministro, Prayuth Chan-ocha, na Sede do Governo, para um encontro com autoridades oficiais, membros da sociedade civil e com o corpo diplomático acreditado na Tailândia. Para este mesmo dia estão agendados outros encontros, nomeadamente com o Patriarca Supremo dos Budistas; pessoal médico, doentes e portadores de deficiência do hospital Saint Louis; e com o Rei Maha Vajiralongkorn (Rama X).

O primeiro dia encerra com a celebração da Santa Missa no Estádio Nacional.

A 22 de Novembro o Santo Padre irá ser recebido por sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas e catequistas na paróquia de São Pedro, e pelos bispos da Tailândia e da Federação das Conferências dos Bispos Asiáticos no Santuário Beato Nicholas Boonkerd Kitbamrung, estando também agendados encontros com os membros da Companhia de Jesus (jesuítas) e líderes cristãos e de outras religiões.

À semelhança do primeiro dia, o programa na Tailândia termina com a celebração da Santa Missa, desta vez dedicada aos jovens, na catedral da Assunção.

E NO JAPÃO…

No dia 23 de Novembro, o Papa voa para Tóquio, reunindo nesse mesmo dia com os bispos da Nunciatura Apostólica. No dia seguinte, Francisco voa para Nagasáqui onde vai ler uma mensagem sobre armas nucleares no Atomic Bomb Hypocenter Park (junto ao Monumento dos Mártires o Sumo Pontífice irá prestar homenagem aos Santos Mártires).

Após o almoço, é celebrada a Santa Missa no Estádio de Basebol de Nagasáqui, voando a comitiva para Hiroshima – cidade para a qual está previsto um encontro pela paz no Memorial da Paz – e Tóquio.

No dia 25 de Novembro, o Papa consola as vítimas do tríplice desastre no “Bellesalle Hanzomon” e visita o Imperador Naruhito no Palácio Imperial. Segue-se um encontro com jovens na catedral de Santa Maria, a celebração da Santa Missa no Tokyo Dome, a audiência com o Primeiro-Ministro japonês, Shinzo Abe, e uma recepção com as autoridades oficiais e o corpo diplomático acreditado no Japão.

A 26 de Novembro, último dia do programa, Francisco celebra uma missa privada na Universidade Sofia (Sophia University), onde irá encontrar-se com responsáveis, sacerdotes idosos e doentes da instituição de Ensino Superior, fundada pelos jesuítas em 1913.

Antes da hora de almoço tem lugar a cerimónia de despedida ao Santo Padre no Aeroporto de Tóquio-Haneda. A chegada ao aeroporto de Roma-Fiumicino está prevista para a tarde do mesmo dia.

José Miguel Encarnação