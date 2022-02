Papa reforça competências de bispose conferências episcopais

O Papa decidiu transferir competências da Santa Sé para bispos diocesanos e conferências episcopais, em nome de uma “descentralização saudável”, explicou na terça-feira, por meio de um documento publicado pelo Vaticano.

“A atribuição de algumas competências, relativas a disposições do código destinadas a garantir a unidade da disciplina da Igreja universal, ao poder executivo das Igrejas e instituições eclesiais locais, corresponde à dinâmica eclesial de comunhão e potencia a proximidade. Uma descentralização saudável só pode favorecer esta dinâmica, sem comprometer a sua dimensão hierárquica”, pode ler-se na carta apostólica assinada por Francisco.

O documento altera várias normas do Código de Direito Canónico e do Código dos Cánones das Igrejas Orientais, “tendo em conta a cultura eclesial e a mentalidade jurídica própria” de cada um deles.

O Papa refere que o objectivo das mudanças é “fomentar o sentido de colegialidade e responsabilidade pastoral” dos bispose conferências episcopais, além de “apoiar os princípios de racionalidade, eficácia e eficiência”.

“Ao mesmo tempo, encoraja-se uma eficácia mais rápida da acção pastoral do governo por parte da autoridade local, facilitada também pela sua própria proximidade com as pessoas e as situações que a requerem”, pode também ler-se.

Em várias das situações previstas, a anterior “aprovação” da Santa Sé é substituída por uma “confirmação” da decisão dos responsáveis diocesanos ou dos episcopados.

As alterações, realça o portal de notícias do Vaticano, incluem a competência das Conferências Episcopais para publicar catecismos ou do bispo diocesano de criar um seminário no seu território, sem ter de esperar pela aprovação de Roma.

D. Marco Mellino, membro do Conselho Pontifício dos Textos Legislativos, afirma que “a autoridade tem um conhecimento directo e mais próximo das pessoas e dos casos que exigem uma acção pastoral de governo”.

AMOR CONTRA AS CRÍTICAS À IGREJA– O Papa pediu na quarta-feira que os católicos tenham «amor» pela Igreja, num momento em que se encontra debaixo de várias críticas, assumindo a necessidade de pedir desculpas pelos seus erros.

«Onde os nossos erros se tornam um escândalo, peçamos a São José que nos dê coragem para dizer a verdade, pedir perdão e recomeçar humildemente», disse, na audiência geral que decorreu no Auditório Paulo VI, do Vaticano.