Papa recebeu bispos de Angola e São Tomé

Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) afirmaram que o Papa Francisco está “completamente à disposição dos irmãos no Episcopado”, após uma audiência no Vaticano por ocasião da visita “ad Limina Apostolorum”.

O arcebispo do Lubango e presidente do Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagáscar (SCEAM/SECAM), D. Gabriel Mbilingi, e o bispo do Namibe, D. Dionísio Hisiilenapo, consideraram o encontro com o Papa de intensa simplicidade que deixou à vontade como “entre irmãos no Episcopado, o que revela a elevada sensibilidade pastoral do Pontífice”.

Segundo os bispos angolanos, “simplicidade, informalidade e profundo sentido de proximidade” foram as marcas do encontro, divulga o sítio online Vatican News.

Sobre os desafios de Angola, D. Gabriel Mbilingi explicou que a Igreja Católica trabalha pela “reconciliação, a justiça e a paz” e por “reconstruir o tecido social”.

Os bispos da CEAST referiram que no país lusófono, onde os pobres agora são mais pobres e os ricos são mais ricos, o novo Executivo tenta combater a corrupção, o nepotismo e o açambarcamento de recursos para uma maior legalidade.

Por sua vez, o bispo do Namibe, D. Dionísio Hisiilenapo, explicou que “um dos desafios da Igreja” é a presença de seitas hostis à sua acção numa “sociedade em que quase sessenta por cento da população é constituída por católicos”.

As migrações são uma realidade no continente africano e o presidente do Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagáscar adiantou que a Igreja trabalha em concertação com a União Africana num problema que é preciso ter “em conta a corrupção, a má governação, o desemprego acentuado, o custo de vida elevado, os sonhos e os conflitos muitas vezes fomentados a partir do exterior”.

Durante a visita “Ad Limina Apostolorum”, que teve lugar nos dias 9 e 10 de Junho, para além do encontro com o Papa Francisco, os bispos da CEAST foram recebidos em diversas congregações e dicastérios da Cúria Romana.

In ECCLESIA