UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ REFORÇA RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Parceria com Universidade de Assunção impulsiona identidade católica comum

A Universidade de São José e a Universidade de Assunção – Universidade católica tailandesa – assinaram no início do mês um memorando de entendimento com o objectivo de promover o intercâmbio e a troca de conhecimento entre as duas instituições de Ensino Superior.

O protocolo foi assinado pelos reitores de ambas as instituições, Stephan Morgan e Bancha Saenghiran, na sequência de um encontro em que os representantes das duas Universidades discutiram estratégias para consolidar “a educação com valores no continente asiático”, bem como formas de aprofundar “a missão comum de difundir conhecimento, inovação e ética entre os seus alunos”, explica a Universidade tailandesa num breve comunicado de Imprensa publicado no seu portal electrónico.

Para além do reitor Stephan Morgan, a delegação da Universidade de São José (USJ) que acompanhou a assinatura do acordo, a 5 de Abril, no campus de Hua Mak, também incluiu o vice-reitor Álvaro Barbosa, responsável pelo pelouro da internacionalização e dos assuntos académicos, e Nuno Soares, actual director do Departamento de Arquitectura e Design. Em termos concretos é, de resto, na área da Arquitectura que o protocolo agora assinado deve propiciar resultados mais imediatos, com “as duas instituições a acordarem impulsionar actividades colaborativas para o enriquecimento académico dos alunos de ambas as Universidades”.

O memorando de entendimento assinado com a Universidade de Assunção é o mais recente de uma série de acordos similares que a USJ tem vindo a assinar com entidades de Ensino Superior de diferentes quadrantes do mundo. Em Março recebeu uma delegação da Universidade de Shaoguan, instituição que mostrou interesse em intensificar a cooperação com a Universidade católica do território.

No mesmo dia, a 17 de Março, uma delegação da Universidade de São José, liderada por Álvaro Barbosa, esteve reunida com o vice-presidente da Universidade de Estudos Económicos de Ho Chi Minh, Nguyen Khac Quoc Bao. O encontro serviu para que as duas entidades discutissem oportunidades de cooperação entre a Faculdade de Artes e Humanidades da USJ e a Escola de Media e Design da instituição vietnamita.

Entre os assuntos sobre a mesa esteve a eventual assinatura de um memorando de entendimento entre as duas Universidades, bem como o intercâmbio de alunos e conhecimento em áreas como o Design, a Tecnologia e a inovação no domínio da Economia. A Universidade de São José e Universidade de Estudos Económicos de Ho Chi Minh discutiram também a cooperação na organização de conferências e visitas académicas, de forma a reforçar as ligações entre as duas instituições.

M.C.