TRÍDUO PASCAL MARCADO PELO BAPTISMO DE TREZE CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA NA SÉ E NO CARMO

Igreja em Macau cresce nesta Páscoa

A Missa Crismal do passado dia 5 de Abril foi, na prática, o introito do Tríduo Pascal deste ano, com a diocese de Macau a reforçar a sua união aos fiéis. Na Eucaristia, presidida por D. Stephen Lee, os padres ao serviço da Diocese renovaram os votos sacerdotais perante o seu bispo e uma Assembleia repleta de fiéis (ver edição d’O CLARIM de 6 de Abril).

Na Quinta-feira Santa, dia da Memória da Última Ceia, houve adoração do Santíssimo Sacramento e Lava-Pés – um dos maiores momentos de humildade da vida terrena de Jesus, que os bispos do mundo inteiro reproduzem nas suas paróquias.

Retomada a tradição, entretanto interrompida pela pandemia de Covid-19, a Diocese voltou a organizar a Procissão do Senhor Morto, na Sexta-feira Santa. O andor com a imagem de Jesus Cristo morto percorreu as ruas do centro de Macau, tendo a procissão parado alguns minutos no adro da igreja de São Domingos, à semelhança de outros anos.

No Sábado Santo ou Sábado de Aleluia, a paróquia de Nossa Senhora do Carmo celebrou a Vigília Pascal, em Português e Inglês, na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó. Por sua vez, a paróquia da Sé Catedral celebrou a Vigília Pascal, em Português, na igreja de São Domingos. Em Ká-Hó, na mesma ocasião, foi celebrada Missa pelo padre Eduardo Agüero, SCJ, tendo um catecúmeno, de nome Kyle, com trinta anos de idade, sido baptizado.

O Primeiro Domingo da Páscoa, o Domingo da Ressurreição de Nosso Senhor, teve como momento alto o baptismo de cinco crianças na igreja da Sé Catedral, e de oito crianças na igreja de Nossa Senhora do Carmo, no que respeita à comunidade de fiéis de língua portuguesa de ambas as paróquias.

J.M.E.