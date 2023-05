TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (221)

Qual é a quarta parte do Catecismo?

Vimos anteriormente que a religião consiste num conjunto de (1) verdades sobre Deus, o homem e o mundo; (2) preceitos que indicam como o homem se deve comportar em relação a Deus, aos outros homens e ao mundo; e (3) ritos ou cerimónias pelos quais o homem adora a Deus.

Podemos resumi-los nestas três palavras: (1) credo; (2) código (moral); e (3) culto (adoração).

Além disso, podemos dividir o tema do culto em dois: (3.1) Sacramentos e Liturgia, e (3.2) Oração (TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ n.os3 e 108). É por isso que nosso estudo da Fé Católica está dividido em quatro partes, que o cardeal D. Joseph Ratzinger explica no ponto 3 da Introdução do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica: “A primeira parte, intitulada ‘A profissão da fé’, é uma síntese adequada da lex credendi, isto é, da fé professada pela Igreja Católica, retirada do Símbolo Apostólico ilustrado com o Símbolo Niceno-Constantinopolitano, cuja proclamação constante nas assembleias cristãs mantém viva a memória das principais verdades da fé”.

E continua o mesmo ponto: “A segunda parte, intitulada ‘A celebração do mistério cristão’, apresenta os elementos essenciais da lex celebrandi. O anúncio do Evangelho encontra a sua resposta privilegiada na vida sacramental. Nela os fiéis experimentam e testemunham em cada momento da sua existência a eficácia salvífica do mistério pascal, por meio do qual Cristo realizou a obra da nossa redenção”.

Já “a terceira parte, intitulada ‘A vida em Cristo’, chama a atenção para alex vivendi, isto é, para o empenho que os baptizados têm de manifestar nas suas atitudes e nas suas opções éticas de fidelidade à fé professada e celebrada. Os fiéis são chamados pelo Senhor Jesus a agir de acordo com a sua dignidade de filhos de Deus Pai na caridade do Espírito Santo”.

Por último, “a quarta parte, intitulada ‘A oração cristã’, apresenta uma síntese da lex orandi, isto é, da vida de oração. A exemplo de Jesus, o modelo perfeito do orante, também o cristão é chamado ao diálogo com Deus na oração, de cuja expressão privilegiada é o Pai-nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou”.

O Catecismo da Igreja Católica resume a explicação acima da seguinte forma: “‘Mistério admirável da nossa fé!’. A Igreja professa-o no Símbolo dos Apóstolos (primeira parte) e celebra-o na liturgia sacramental (segunda parte), para que a vida dos fiéis seja configurada com Cristo no Espírito Santo para glória de Deus Pai (terceira parte). Este mistério exige, portanto, que os fiéis nele creiam, o celebrem e dele vivam, numa relação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. Esta relação é a oração” (CIC nº 2558).

Terminamos, assim, a abordagem às lex credendi, lex celebrandie lex vivendi. De seguida iremos iniciar o estudo da quarta parte do Catecismo da Igreja Católica: a lex orandi.

Estes quatro aspectos da nossa crença estão resumidos e incorporados em Jesus Cristo. Ele é a Verdade que ensina no que devemos acreditar. Ele é o Caminho que nos mostra como viver. Ele é a Vida que nos alimenta nos Sacramentos e na Oração.

Pe. José Mario Mandía