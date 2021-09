SER FAMÍLIA

O Modo Millennial da Parentalidade

Cada geração desenvolve a chamada personalidade geracional que determina os valores, as crenças e as expectativas. De uma maneira geral, o que as pessoas esperam da vida familiar, profissional e social. As características são únicas para cada geração e diferem das gerações anteriores e das subsequentes.

A geração millennial, conhecida como a geração do milénio, compreende os nascidos nos anos 80 e início dos 90. Cresceram numa era de prosperidade e fazem parte do que é considerado como a geração mais e melhor formada dos últimos tempos. A maioria possui estudos universitários, fala várias línguas e domina as tecnologias digitais. E, embora se caracterizem por protelar a maternidade e a paternidade, muitos ainda aceitam este desafio.

Porém, ao falarmos do modo millennial da parentalidade, os estereótipos do passado já não são válidos. Em comparação com as gerações anteriores, os pais do milénio adoptam um papel mais íntimo e menos hierárquico com os filhos. No seu modus vivendi não compram casa, porque os seus empregos são precários e flexíveis e escolhem antes pagar uma renda; não andam de carro, porque reconhecem que se deslocam melhor de bicicleta e por ser mais amigo do ambiente.

Os pais millennials esforçam-se por serem “pais perfeitos” e estão mais implicados nas tarefas domésticas e na educação dos filhos, para que as mães possam empenhar-se mais no desenvolvimento e na progressão das suas carreiras profissionais. Ambos consideram a parentalidade uma tarefa a duas mãos. No trabalho do lar não têm dúvidas: compras, refeições, limpeza da casa ou cuidado das roupas são da responsabilidade de ambos. O que torna o envolvimento na educação e nos cuidados dos filhos bastante mais equilibrado.

Assiste-se, à medida que os homens vão assumindo estes papéis mais activos nesta “arte” de ser pais, ao aparecimento de formas criativas de lidar com as responsabilidades, formas que vão desde pentear e fazer tranças às suas filhas até mudar as fraldas, à sua própria maneira. Estes pais valorizam e estimulam passar o maior tempo possível com os seus filhos e constroem uma rede de relações e acções que lhes permitem permanecer envolvidos no dia-a-dia dos seus pequenos mesmo quando não estão presentes. Os pais do milénio compreendem a Família como uma equipa, acreditam que os laços de afecto são muito importantes e que os detalhes valem muito. Por isso, tentam estar atentos e ser responsáveis nas suas acções. Não querem apenas “colaborar” mas sim participar em todas as dimensões humanas dos seus filhos. Querem ser pais plenos. E se lhes perguntássemos quais as características que desejariam que os seus filhos tivessem quando se tornassem adultos, estas seriam: pessoas de mente aberta, empáticas e reflexivas. Contudo, não negligenciam o tempo investido em si próprios; esta é considerada uma condição prioritária para a felicidade em geral. Se algo define os pais millennials será sempre a sua consciência de serem uma das duas estruturas distintas e insubstituíveis que participam na educação dos filhos. A sua reunião cria sinergia. Que não é mais do que um estado de cooperação entre pai e mãe com vista a obter uma perspectiva maior e mais holística do que aquela que seria obtida individualmente. É nisto que se baseia a parentalidade e quem beneficia são os filhos!

CONCEIÇÃO GIGANTE

Mestre em Matrimónio e Família e “blogger”

In Família Cristã