SÃO JOSÉ EM SINGAPURA: igreja que esteve sob jurisdição de Goa e Macau reabre as portas cinco anos depois

A igreja de São José, em Singapura, reabriu as portas no passado dia 30 de Junho, uma vez concluídas as obras de restauro a que foi sujeita nos últimos cinco anos.

Construída pela Missão Portuguesa em Singapura, no ano de 1912, a igreja de São Jose (St Joseph’s Church) não poderia comemorar da melhor forma o seu 110.º aniversário, ao reabrir aos fiéis no seu máximo esplendor.

Para o efeito, foi celebrada Missa pelo arcebispo de Singapura, D. William Goh, tendo estado presentes alguns membros da comunidade portuguesa na cidade-Estado, muitos deles naturais de Malaca (Malásia). Na ocasião, o prelado abençoou a igreja e a Assembleia de Fiéis.

O projecto de restauração contou com o contributo de especialistas de vários países, incluindo de Portugal, sendo que uma das tarefas mais delicadas foi o restauro dos 72 vitrais que embelezam a infraestrutura. Trata-se, pois, da maior da colecção de vitrais em Singapura. Também por esta razão a igreja está hoje inscrita na lista do património nacional.

Embora a matriz europeia seja actualmente bem mais ténue do que no passado, a história e tradição contribuem para que a igreja de São José continue a ser das mais procuradas pelos fiéis, principalmente durante a Semana Santa, em que milhares de pessoas se juntam para celebrar a Paixão e Ressurreição de Cristo.

Um dado curioso é a presença de várias imagens do Santoral português, estando Nossa Senhora de Fátima e Santo António de Lisboa em lugar de destaque, junto ao altar.

A Missão Portuguesa em Singapura resultou da vontade de alguns missionários que serviam em Goa (Índia) em estender a fé a outras latitudes. À época, a área geográfica que albergava Singapura e Malaca estava sob a jurisdição da diocese de Goa. Com o aumento da importância da diocese de Macau, a jurisdição eclesiástica dos referidos territórios – e consequentemente da Missão Portuguesa em Singapura – foi transferida para Macau.

A 1 de Julho de 1981, o bispo D. Arquimínio Rodrigues da Costa e D. Gregory Yong assinaram um acordo para a transferência da “propriedade” da igreja de São José para a arquidiocese de Singapura, ficando a diocese de Macau encarregada de continuar a enviar missionários para a cidade-Estado. Este compromisso viria a terminar a 31 de Dezembro de 1999.

O último sacerdote português com um cargo relevante e reconhecido no seio da Igreja Católica em Singapura foi o padre José Líbano Monteiro, que ali desempenhou a função de conselheiro do Opus Dei para a Educação e Família.

José Miguel Encarnação com CNA