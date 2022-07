SANTA SÉ: nova Política de Investimento em sintonia com a Doutrina Social

Terá início, a 1 de Setembro, uma nova política única para os investimentos financeiros da Santa Sé e do Estado do Vaticano. A Política de Investimento visa gerar retorno suficiente para sustentar o financiamento das actividades da Santa Sé através de investimentos alinhados com os ensinamentos da Igreja Católica. O anúncio foi feito pela Secretaria para a Economia (SPE) em comunicado publicado, na terça-feira, pela Sala de Imprensa do Vaticano. O documento, discutido no Conselho para a Economia juntamente com especialistas do sector, foi endereçado aos chefes dos Dicastérios da Cúria e aos responsáveis das instituições e entidades ligadas à Santa Sé pelo prefeito da Secretaria para a Economia, padre Juan Antonio Guerrero Alves.

INVESTIMENTOS ALINHADOS COM OS ENSINAMENTOS DA IGREJA; NÃO A INVESTIMENTOS ESPECULATIVOS – “A nova Política de Investimento – lê-se no comunicado da SPE – pretende assegurar que os investimentos sejam destinados a contribuir para um mundo mais justo e sustentável; protejam o valor real do património próprio da Santa Sé, gerando um retorno suficiente a fim de contribuir de forma sustentável para o financiamento das suas actividades; estejam alinhados com os ensinamentos da Igreja Católica, com exclusões específicas de investimentos financeiros que contradizem os seus princípios fundamentais, tais como a santidade da vida ou a dignidade do ser humano ou o bem comum”. Por esta razão, continua o comunicado, é importante que estes investimentos “sejam destinados a actividades financeiras de natureza produtiva, excluindo as de natureza especulativa, e, sobretudo, sejam guiados pelo princípio de que a escolha de investir num lugar e não em outro, em um sector produtivo e não em outro, é sempre uma escolha moral e cultural”.

In Vatican News