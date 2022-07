COVID-19: DIOCESE DE MACAU divulga novas disposições

A diocese de Macau divulgou ontem, 20 de Julho, um conjunto de novas disposições em resultado das últimas medidas anunciadas pelo Governo para a prevenção e contenção do surto de Covid-19.

Segundo uma nota da Cúria Diocesana (ver abaixo), “todas as igrejas permanecerão fechadas, na noite de 23 de Julho (sábado), no dia 24 de Julho (Domingo) e na noite de 30 de Julho (Domingo). As Missas antecipadas e dominicais permanecem suspensas nestes dias. Os párocos determinarão os detalhes da administração dos Sacramentos, conforme as necessidades. Os paroquianos são aconselhados a prestar atenção às disposições nas suas respectivas paróquias”.

No que respeita às missas “online”, a diocese de Macau recupera o horário habitual: Dias da semana: 07:45 horas (Cantonense), 18:00 horas (Português) e 18:45 horas (Inglês); Domingos: 09:15 horas (Cantonense), 10:15 horas (Inglês) e 11:00 horas (Português).

J.M.E.

CÚRIA DIOCESANA

(CN/21/027/2022)

Em conformidade com as últimas medidas de prevenção da epidemia promulgadas pelo Chefe do Executivo, D. Stephen LEE anuncia as seguintes disposições relativamente à celebração das Missas e à administração dos Sacramentos, nas paróquias de Macau:

(1) Todas as igrejas permanecerão fechadas, na noite de 23 de Julho (Sáb), no dia 24 de Julho (Dom) e na noite de 30 de Julho (Dom). As Missas antecipadas e dominicais permanecem suspensas nestes dias.

(2) Os párocos determinarão os detalhes da administração dos Sacramentos, conforme as necessidades. Os paroquianos são aconselhados a prestar atenção às disposições nas suas respectivas paróquias.

Todos os que entram nas igrejas são obrigados a mostrar o respectivo código de saúde verde, a verificar a temperatura corporal, a usar máscaras do tipo KN95 ou de padrão superior, a desinfectar as mãos e a manter uma distância social apropriada.

(3) A partir de 26 de Julho, o horário da Missa transmitida online, através do canal da Diocese, será actualizado da seguinte forma:

Dias da semana:

– 07:45 (Cantonês)

– 18:00 (Português)

– 18:45 (Inglês)

Domingos:

– 09:15 (Cantonês)

– 10:15 (Inglês)

– 11:00 (Português)

(Link para a transmissão da Missa através do canal da Diocese www.catholic.org.mo).

Dado na Chancelaria, em 20 de Julho de 2022.

Pe. Cyril Jerome LAW, Jr.

Chanceler