ROMAGEM É A SEGUNDA ORGANIZADA PELA MESMA AGÊNCIA ESTE VERÃO

Peregrinos de Macau e de Hong Kong rumam a Roma

A António, Ltd, agência de viagens especializada na organização de peregrinações e romarias, vai organizar uma segunda viagem a Itália no início de Agosto. No passado mês de Junho, a empresa levou um grupo de 24 peregrinos de Macau e da vizinha diocese de Hong Kong a Roma e ao Vaticano.

Agendada para o período compreendido entre 2 e 13 de Agosto, a romagem volta a unir católicos de ambas as Regiões Administrativas Especiais nos desígnios da santidade. Para além de Roma e da Santa Sé, o grupo de 22 peregrinos vai também visitar Assis, Florença e várias outras cidades italianas.

«Organizámos com bastante sucesso uma peregrinação de onze dias a Itália durante o mês de Junho com um grupo de 24 pessoas de Macau e de Hong Kong. Como notámos bastante interesse por parte das pessoas e tivemos muitos pedidos para organizar uma outra viagem em Agosto, decidimos lançar uma segunda peregrinação durante as férias de Verão. Vamos levar 22 católicos de Macau e de Hong Kong a Itália durante doze dias», explicou Zaneta Lo, da António, Ltd, em declarações a’O CLARIM.

«Para além de Roma, o grupo vai também visitar Assis, Florença, Pádua, Veneza, Milão e Turim. Em termos mais concretos, os peregrinos vão visitar a gruta de São Bento, em Subiaco, a Basílica de São Francisco de Assis, a Basílica de Santa Maria degli Angeli, a Basílica de Santa Croce e a Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, entre muitos outros edifícios religiosos e históricos significativos», acrescentou a responsável.

No ano em que a Igreja Católica celebra o Jubileu da Esperança, o ponto alto da peregrinação está, contudo, agendado para Roma. Atravessar a Porta Santa é o mais simbólico dos passos que qualquer peregrino deve dar para viver o Jubileu em toda a sua plenitude. O grupo de 22 peregrinos de Macau e de Hong Kong vai submeter-se a este ritual nas basílicas de São Pedro e de Santa Maria Maior. «Em Roma, o grupo vai visitar a Basílica de Santa Maria Maior, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, os Museus do Vaticano, a Basílica de São Paulo Fora dos Muros, a Basílica de São João de Latrão e o Pontifício Santuário da Escala Santa, entre outros», adiantou Zaneta Lo. «O grupo vai ainda ter a oportunidade de assistir a uma missa presidida pelo nosso novo Pontífice, o Papa Leo XIV», acentuou ainda.

Em Itália, o grupo vai contar com o apoio espiritual de um padre chinês, radicado no País há mais de uma década. O sacerdote assume o estatuto de director espiritual da peregrinação durante os doze dias em que os peregrinos vão percorrer terras transalpinas. «Convidámos padres de Macau e de Hong Kong para encabeçarem a peregrinação, mas como já tinham compromissos prévios nenhum se mostrou disponível para acompanhar uma peregrinação de doze dias. Em alternativa, convidámos um padre chinês que já tem experiência no acompanhamento de peregrinos. Este sacerdote vive em Itália há mais de dez anos e disponibilizou-se para ser o nosso director espiritual. No futuro, no entanto, gostaríamos que sacerdotes de Macau ou de Hong Kong pudessem ajudar a liderar as nossas peregrinações», referiu Zaneta Lo.

M.C.