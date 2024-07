RÚSSIA: FÓRUM DA JUVENTUDE CRISTÃ CONTOU COM A PRESENÇA DE REPRESENTANTES DA IGREJA CATÓLICA

A família como célula fundamental da sociedade

Subordinado ao tema “Jovens Cristãos e Valores Familiares”, teve lugar, entre 8 e 14 de Julho, numa ilha do rio Neva situada a cerca de uma centena de quilómetros de São Petersburgo, a terceira edição do Fórum da Juventude Cristã, evento que contou com a participação de alguns representantes da Igreja Católica na Federação Russa.

Os organizadores do evento cumprimentaram calorosamente os participantes e apresentaram um relatório sobre “os valores cristãos no universo da juventude moderna”, desejando que os jovens permanecessem firmes no amor cristão e estivessem prontos para enfrentar os desafios que os cristãos enfrentam hoje.

Natália Maslennikova e Anastasia Orlova, duas das mais destacadas figuras católicas da Rússia, puderam trocar opiniões em torno da fundamental temática que é “a família como célula fundamental do tecido social”, com teólogos do mosteiro masculino da Natividade da Bem-Aventurada Virgem Maria, sedeado na cidade de Vladimir. Aí se guardam, desde há séculos, diversos ícones considerados protectores da nação russa. Além dos elementos católicos e dos da Igreja Ortodoxa Russa (que constituíram, como é óbvio, a esmagadora maioria dos participantes), marcaram também presença membros da Igreja Apostólica Arménia, da Igreja Ortodoxa Bielorrussa e ainda de diversas igrejas protestantes.

Em declarações à agência noticiosa FIDES, Natália Maslennikova, que tem vindo a participar no fórum anual desde a sua primeira edição, mostrou-se impressionada pela “facilidade com que se estabelecem amizades” em eventos do género. E porque os grupos de trabalho são mistos, independentemente da confissão religiosa de cada um, facilitado fica o caminho para o conhecimento do Outro. “As diferenças que existem entre nós não constituíram obstáculo, antes despertaram o interesse mútuo”, garantiu Natália. A partir do diálogo nascem amizades, alargam-se horizontes e criam-se novas memórias, “às quais podemos sempre regressar graças aos nossos pensamentos”.

Profundo e variado, o programa do encontro alternou entre palestras de seminários ao longo da manhã e oficinas à tarde, no decorrer das quais foram produzidas bandas desenhadas e espectáculos de comédia “stand-up”, sempre com a família como tema fulcral. Entre os promotores das oficinas há a destacar um casal católico, Anna e Aleksandr Kuripko, pais de sete filhos, responsáveis pelo projecto “Academia da Família”. As noites foram dedicadas ao conhecimento mútuo, com sessões de perguntas e respostas sobre as respectivas denominações religiosas e momentos de meditação inspirados por alguns dos versículos do Evangelho.

Na vida familiar cristã, valores como amor, respeito, perdão, humildade, fidelidade, oração, generosidade, serviço, ética ou integridade, desempenham um papel central. Estes valores, inspirados nos ensinamentos de Jesus Cristo, orientam as acções e relações dos membros da família, promovendo uma atmosfera de harmonia, compreensão e cuidado mútuo.

“Para nós, católicos, momentos destes são fundamentais”, afirmou a propósito Natália Maslennikova. Os católicos russos vivem num contexto essencialmente cristão ortodoxo e, portanto, frequentemente relacionam-se com pessoas dessa confissão: no trabalho, na escola, nos tempos livres e muitas vezes também no seio das famílias, dado o elevado número de casamentos mistos. Natália está optimista: “Estou certa de que acontecimentos como este ajudam a curar as feridas profundas criadas pelas divisões internas da Igreja ao longo da História: temos a esperança de que, através de experiências como esta, os jovens actuais estejam pelo menos um passo mais perto da unidade original da Igreja, tal como era o desejo de Jesus”.

Nas duas edições anteriores, os Fóruns da Juventude Cristã centraram-se no tema da “Evangelização Online e Envolvimento Caritativo no seio da sociedade civil”. Durante a edição de 2022, por exemplo, o tema foi “Juventude Cristã no Espaço da Media” (um tema sempre actual).

O encontro reuniu mais de setenta representantes de confissões cristãs de 22 regiões da Rússia, e de outros países como Alemanha, Arménia, Quirguistão, Tajiquistão e Bielorrússia. Dirigindo-se aos participantes através de videoconferência, Sua Santidade o Patriarca Kirill de Moscovo e de toda a Rússia destacaria a importância da participação dos jovens na infoesfera e da “sua crescente capacidade de diálogo com a geração mais velha”.

O Primaz da Igreja Ortodoxa Russa esperava que o Fórum abrisse “novas perspectivas para levar testemunho sobre a Igreja no espaço mediático em rápida mudança”. E esta é já uma nova realidade. Os jovens têm vindo a inteirar-se na Internet por características específicas do testemunho do Evangelho, e, assim, a palavra de Deus cresce e se multiplica. O espaço mediático, com as suas regras e subtilezas, permite “encontrar novidades nas conversas sobre Cristo” com pessoas da mesma idade e ajuda a alargar os horizontes da missão evangélica. Ao mesmo tempo, permite uma investigação minuciosa e diligente que é impossível de concretizar se agirmos isoladamente.

Joaquim Magalhães de Castro