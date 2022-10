Rotários de Macau “correm” contra o Pólio

Os oito Clubes Rotary existentes em Macau organizam amanhã, 22 de Outubro, uma corrida-caminhada-passeio de angariação de fundos para o combate à poliomielite (pólio). A doença está praticamente erradicada a nível mundial, mas persiste no Paquistão e no Afeganistão. O evento tem início na Barragem de Coloane e termina com um jantar na Torre de Macau.

Por cada dólar americano doado, a Fundação Bill Gates doa dois dólares, sendo que cada vacina tem precisamente o custo de 1 dólar. A organização estima poder fazer chegar às crianças necessitadas algumas dezenas de milhar de vacinas.