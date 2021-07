RITMOS DE VERÃO EM CONCERTO NO CENTRO CARDEAL NEWMAN, A 24 DE JULHO

Oportunidade para os novos talentos

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman, situado na Calçada da Vitória, acolhe a 24 de Julho o segundo concerto da série “Quatro Estações”, desta feita dedicado à celebração do Verão e das benesses que a mais relaxada das estações proporciona.

O espectáculo, protagonizado por jovens músicos de várias instituições de ensino do território, vai proporcionar um programa musical eclético, onde se misturam vários géneros musicais, do jazz à música popular. No primeiro concerto da série, realizado em Março e dedicado ao sentimento de renovação associado à Primavera, o Centro Cardeal Newman convidou alunos do Colégio Memorial Moon Chun da Universidade de Macau para que interpretassem temas bem conhecidos do reportório da música clássica chinesa, mas também da música clássica ocidental. Desta feita, explica Orlando Vas, músico responsável pela dinamização da série “Quatro Estações”, o programa do concerto abrange géneros e temas mais relaxados e mais consentâneos com o espírito do Verão. «Na Primavera, os alunos do Colégio Memorial Moon Chun, da Universidade de Macau, interpretaram repertórios de música clássica, tanto Oriental, como Ocidental. Queremos organizar também um concerto de Inverno e um concerto de Verão», revela Vas. «No que diz respeito ao concerto de Verão, convidámos bandas de escolas secundárias e de universidades e pedimos-lhes que interpretem músicas que transmitam energia e optimismo, uma vez que essas são as características que associamos ao Verão. O Verão é visto como um período divertido e relaxado. Pedimos a estas bandas que toquem alguns temas bem conhecidos do universo do jazz e da música popular», acrescenta.

No concerto de Verão irão participar bandas formadas por alunos que frequentam estabelecimentos de ensino como a Universidade de Macau, o Colégio Anglicano ou a Escola Hou Kong. Do alinhamento do concerto fazem parte temas bem conhecidos da música ocidental, mas também alguns dos maiores sucessos da música “pop” chinesa, refere Orlando Vas. O programa do concerto vai ao encontro de um dos grandes objetivos da iniciativa, a de demonstrar que em Macau há talento e que esse talento é eclético. «Esta série de concertos “Quatro Estações” tem por objectivo promover diferentes géneros musicais de acordo com as diferentes estações, mas também permitir que os nossos jovens músicos possam actuar e possam criar uma maior ligação com o público local», sublinha o responsável. «Cada estação segue um tema. Muitos destes estudantes estão à espera de uma oportunidade para exibir o seu talento em público, mas por vezes sentem que não existem grandes possibilidades para o fazer em Macau. Com estes concertos, queremos encorajar os jovens, mas também criar oportunidades para que novos talentos sejam descobertos. Esse é o primeiro passo para ajudar a nutrir e a desenvolver o talento dos jovens que querem seguir uma carreira na música», defende Orlando Vas.

O espectáculo tem um custo de 180 patacas, com os bilhetes a serem reservados mediante contacto directo com o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman. Os estudantes dos estabelecimentos de ensino do território e as pessoas com idade superior a 65 anos beneficiam de um desconto de cinquenta por cento.

M.C.