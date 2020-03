Regras, Estudo e Fé são instrumentos para combater todas as crises

MADALENA CHAN, VICE-DIRECTORA DA COMISSÃO DE FORMAÇÃO CATEQUÉTICA, FALA SOBRE AS INSTRUÇÕES DA DIOCESE NO ÂMBITO DO CORONAVÍRUS

Actualmente, muitas pessoas contraíram a doença e todo o mundo está sob a influência da epidemia do coronavírus. Macau, Hong Kong e o Interior da China também tomaram medidas como a suspensão das aulas. A Comissão Diocesana de Formação Catequética lançou, na semana passada, instruções para enfrentar a epidemia com optimismo em versão chinesa, inglesa e portuguesa, o que recebeu muitos comentários positivos. O CLARIMentrevistou Madalena Chan, vice-directora da Comissão, que compartilhou connosco as suas ideias para a elaboração das referidas instruções.

O CLARIM– Quando é que começou a ter esta ideia de elaborar instruções para se enfrentar a epidemia com optimismo?

MADALENA CHAN– Em resposta ao apelo do Governo de Macau em relação ao trabalho de prevenção da epidemia, a diocese de Macau tomou uma série de medidas tais como a suspensão de muitas actividades da Igreja (incluindo as actividades das paróquias, as aulas de catequese, as aulas de doutrina e demais programas de formação da Diocese) para evitar a concentração de pessoas. Neste processo, pensei se poderíamos fazer algo para as crianças que irão em breve receber os Sacramentos. É preciso lembrar que a sua formação foi suspensa por causa da epidemia. Talvez os catequistas das paróquias possam comunicar com os seus catequizandos através de outros meios. No entanto, da minha parte, com que posso contribuir para esses formadores e evangelizadores? Esta foi a minha inspiração e daí (quando começou a suspensão das aulas) comecei a pensar em fazer algum trabalho. Um outro ponto importante são as aulas de catequese, as aulas da doutrina e a formação religiosa. As escolas seguem métodos e procedimentos sistemáticos e programados de ensino, utilizando diferentes materiais ou instrumentos para apoiar a propagação da fé. São métodos habituais de evangelização nos tempos comuns. Só que agora estamos a enfrentar uma situação especial e precisamos de métodos específicos. O Directório Geral para a Catequese, publicado pela Congregação para o Clero em 1997, no seu ponto 71, refere que “a catequese ocasional, em determinadas circunstâncias da vida pessoal, familiar, social e eclesial, busca ajudar a interpretar e viver tais circunstâncias, a partir da perspectiva da fé”. Foi esta situação de catequese ocasional – a epidemia do coronavírus – que me motivou a elaborar estes materiais pedagógicos. Sei que no ambiente de evangelização regular já temos um sistema de propagação da fé. Mas durante esta fase específica espero utilizar a Internet para transmitir algumas mensagens aos catequizandos e aos formandos das aulas de doutrina.

CL– Quais as mensagens que querem transmitir através dessas instruções?

M.C.– Espero que as instruções possam transmitir três mensagens. Em primeiro lugar, estamos num ambiente de possível propagação da doença contagiosa. Independentemente de sermos ou não cristãos, devemos responder e seguir as orientações do Governo no que toca à prevenção da epidemia e protecção da saúde. Também na nossa vida cristã precisamos de implementar essas orientações. Por isso, nas instruções que elaborei já estão abrangidas orientações de higiene, tais como lavar as mãos com frequência, usar máscara e manter um ambiente limpo. A segunda mensagem é que a nossa formação nunca pára. As aulas da escola ou da catequese estão suspensas, então o que podemos fazer durante este período? Mesmo que não possamos assistir às formações, podemos realizar outros trabalhos em casa, como estudar, ler a Bíblia, rezar ou comunicar com os formadores por via electrónica. A terceira mensagem é a mais importante e tem a ver com a nossa relação com Deus. A nossa vida não se torna mais fácil após o Baptismo, pois vamos continuar a enfrentar a doença e a morte. No entanto, Jesus prometeu-nos: «Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos». Rezamos, não para eliminar todas as dificuldades da nossa vida mas para pedir a Deus que nos dê fé durante estas difíceis circunstâncias, que continuemos a acreditar n’Ele e com Ele conversemos felizes. Esta é a mensagem mais relevante e forte – trata-se também de um tema fulcral no ensino da catequese: “Deus está sempre connosco”. Estas são as três mensagens importantes que gostaria que fossem transmitidas para se enfrentar a epidemia com optimismo.

CL– Como foi o processo de elaboração das instruções?

M.C.– Durante o processo fiz referência à carta pastoral promulgada pelo nosso Bispo, que foi publicada também n’O CLARIM. Devemos manter um estado físico e psicológico saudável, devemos continuar a aprender em casa, e ao mesmo tempo devemos seguir as orientação emitidas pelo Governo no que concerne à higiene pessoal. Juntamente com as três mensagens já referidas, comecei a elaborar as instruções, utilizando frases simples para transmitir as ideias da melhor forma possível. Comuniquei via “online” com outros membros da Comissão para acertarmos a escolha dos termos e das palavras, – e até as citações da Bíblia –, e por fim convidei um ilustrador para ajudar no desenho.

CL– Quando olhamos para o material distribuído as instruções são apresentadas em forma da banda desenhada. Quer isto dizer que inicialmente a ideia era informar e sensibilizar as crianças? Se sim, porquê?

M.C.– Sim, logo no início o principal destinatário era as crianças. Daí a redacção ser muito sucinta e clara. Frases longas e complexas não atraem a atenção das crianças, pelo que é necessário utilizar frases simples e curtas para transmitir a mensagem de forma clara. Acima de tudo, se as crianças conseguem entender o que está escrito, então com certeza os adultos também. A elaboração de material para adultos não ajuda a compreensão por parte das crianças, e por esse motivo decidi começar pelo material para crianças.

CL– Está planeada a criação de mais conteúdos do mesmo género?

M.C.– Estas instruções foram elaboradas num momento em que as aulas estão suspensas. Quando voltarmos ao normal funcionamento das instituições e da sociedade vamos produzir outros conteúdos, dedicados a iniciativas da Igreja Católica relacionadas com a Juventude, com a Liturgia e por aí adiante… A Comissão anseia pelo futuro.

