PROVA SAI PARA A ESTRADA A 6 DE OUTUBRO, NA UNIVERSIDADE DE MACAU

Corrida de Caridade angaria fundos para empresas sociais

Tornou-se, ao longo dos últimos anos, uma importante fonte de financiamento para a Cáritas de Macau e este não deverá ser excepção. Mais de mil e quinhentas pessoas inscreveram-se, até ao momento, na edição de 2024 da Corrida de Caridade da Cáritas, prova que este ano sai para a estrada a 6 de Outubro.

O número de inscrições foi avançado a’O CLARIM pelo secretário geral da Cáritas de Macau, Paul Pun, que prevê que a competição possa atrair mais de dois mil e 500 participantes. Estes poderão vir a garantir à organização de solidariedade social de matriz católica um encaixe na ordem das trezentas mil patacas.

A adesão ao evento, com o qual a Cáritas financia algumas das actividades que desenvolve e que não são subsidiadas pelo Instituto de Acção Social, comporta o pagamento de uma taxa de inscrição de 160 patacas, mas muitos dos participantes, conscientes da natureza do certame, acabam por demonstrar uma maior generosidade. «As inscrições para a Corrida já estão abertas. Até ao momento, já se inscreveram cerca de mil e 500 pessoas, mas no final acredito que teremos entre duas mil e 500 a três mil pessoas a participar», revelou Paul Pun.

«A inscrição custa 160 patacas, mas no passado houve algumas pessoas que deram duzentas patacas ou ainda mais. A nossa Corrida de Caridade não é uma prova competitiva, como as outras provas de atletismo que se disputam em Macau. Vencer a prova não é, obviamente, o mais importante. A corrida é uma corrida de beneficência e quando alguém se inscreve está a ajudar a Cáritas a financiar alguns dos serviços que oferece e que não são apoiados pelo Governo», acrescentou o dirigente.

Segundo Paul Pun, o evento irá servir para angariar fundos que agilizem o funcionamento de algumas das empresas sociais criadas pela Cáritas. Um dos alvos mais prováveis é a empresa criada com o propósito de oferecer apoio domiciliar a idosos que vivem sozinhos.

«Nunca estabelecemos de antemão um montante, mas houve anos em que conseguimos arrecadar mais de trezentas mil patacas e outros em que superámos o meio milhão. O montante está dependente de vários factores», notou o responsável. «Este ano, o que ficou definido é que esta iniciativa vai estar direccionada para as nossas empresas sociais. O objectivo é angariar dinheiro para as empresas sociais, em particular para a que presta serviços de apoio doméstico e domiciliário», reforçou.

Organizada pela primeira vez em 2016, a Corrida de Caridade da Cáritas volta a ter o arranque e a chegada no campus da Universidade de Macau, na ilha da Montanha. Contempla, como noutras edições, três percursos/distâncias: dois mil, cinco mil e dez mil metros.

