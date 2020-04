Papa alerta para risco de violência doméstica, em tempo de isolamento

NA ORAÇÃO DO “REGINA CAELI”, FRANCISCO FALOU SOBRE O ACTUAL PAPEL DAS MULHERES

O Papa Francisco alertou, no Vaticano, para os riscos de violência doméstica, em tempo de isolamento, numa intervenção em que também saudou o papel das mulheres durante a pandemia do Covid-19.

«As mulheres, por vezes, estão em risco de sofrer violência, por causa de uma convivência da qual carregam um peso demasiado grande. Rezemos por elas, para que o Senhor lhes dê forças e que as nossas comunidades possam ajudá-las, juntamente com as suas famílias», disse, durante a tradicional oração mariana do “Regina Caeli”, na Segunda-feira de Páscoa, com transmissão online.

Francisco começou por recordar que foram as mulheres a anunciar, em primeiro lugar, a Ressurreição de Jesus, passando depois para a situação de milhões de pessoas que enfrentam a pandemia do Covid-19.

«Gostaria de recordar convosco o que fazem muitas mulheres, também neste tempo de emergência sanitária, cuidando dos outros: médicas, enfermeiras, agentes das forças da ordem e nas cadeias, empregadas nas lojas de bens de primeira necessidade», referiu.

O Papa saudou ainda as mães, avós e religiosas que estão «fechadas em casa», a cuidar de famílias, crianças, idosos ou pessoas com deficiência.

«Que o Senhor nos dê a coragem das mulheres, de avançar sempre», prosseguiu.

Nesta semana de Páscoa, Francisco deixou uma palavra de «proximidade e afecto» a «todos os países fortemente atingidos pelo novo coronavírus», alguns «com grande número de doentes e mortos», indicando a Itália, os Estados Unidos, a Espanha ou a França, entre outros.

«A lista é longa. Rezo por todos eles e não se esqueçam de que o Papa reza por vocês e está próximo», assinalou.

A intervenção concluiu-se com votos de feliz Páscoa, «unidos na oração e no compromisso de ajuda, uns aos outros, como irmãos».

Após a oração, o Papa foi à janela do apartamento pontifício para conceder a bênção, sobre uma Praça de São Pedro vazia.

In ECCLESIA