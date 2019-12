PAPA ABENÇOA IMAGENS DO MENINO JESUS

Francisco pede atenção para com os mais necessitados

O Papa Francisco abençoou no Vaticano centenas de imagens do Menino Jesus, levadas pelas crianças de Roma, pedindo que a celebração do Natal inclua uma maior atenção aos mais necessitados.

«O menino que está no presépio tem o rosto dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados, dos pobres que são os privilegiados deste mistério e, muitas vezes, os que melhor conseguem reconhecer a presença de Deus no meio de nós», declarou, recordando a sua recente carta sobre o presépio, “Sinal Admirável”.

A bênção dos “Bambinelli”, as imagens de Jesus que vão ser colocadas nos presépios, acontece no terceiro Domingo do Advento, o tempo de preparação para o Natal no calendário católico, por iniciativa dos Centros dos Oratórios Romanos, das paróquias e famílias da capital italiana.

«Saúdo cada um de vós, queridos meninos, que vieram com as imagens do Menino Jesus para o vosso presépio. Levantai as imagens, levantai as imagens: abençoo-as de coração. O presépio é como um Evangelho vivo», disse.

Francisco apresentou uma reflexão sobre o terceiro Domingo do tempo litúrgico do Advento, o «Domingo da alegria», na recta final da preparação para o Natal, sublinhando que na vida há momentos de festa e também de «dúvida», que levam a um renascimento.

«Este novo nascimento, com a alegria que o acompanha, pressupõe sempre um morrer para nós mesmos e para o pecado que está em nós», observou.

O Papa destacou que o Advento, «tempo de graça», quer lembrar que «não basta acreditar em Deus». «É necessário purificar a nossa fé, todos os dias», precisou.

Francisco pediu a intercessão da Virgem Maria para que, na aproximação ao Natal, as pessoas não se distraiam «com as coisas exteriores» e se preocupem em «preparar o coração» para celebrar o nascimento de Jesus.

Após a oração dominical do Ângelus, o Papa recordou que em Setembro de 2020 se vai realizar, em Budapeste, o 52.º Congresso Eucarístico Internacional, sublinhando o lugar central da Eucaristia na vida das comunidades católicas.

Francisco despediu-se dos peregrinos e visitantes reunidos na Praça de São Pedro com votos de «bom Domingo e boa novena de Natal».

In ECCLESIA