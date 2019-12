FOTOLEGENDA

CONCERTO PELO ANIVERSÁRIO DO PAPA FRANCISCO– No âmbito do 83.º aniversário natalício do Papa Francisco, realizou-se um concerto na igreja da Sé Catedral, no passado dia 13 de Dezembro. D. Stephen Lee, bispo de Macau, D. José Lai, bispo-emérito de Macau, e o monsenhor Javier Herrera Corona, chefe da Missão da Santa Sé em Hong Kong, apadrinharam o evento. Entre os convidados estiveram vários elementos do corpo diplomático acreditado na RAEM, entre os quais alguns representantes do Gabinete de Ligação do Governo Central e o cônsul-geral de Portugal para Macau e Hong Kong, Paulo Cunha Alves.