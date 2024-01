PAIS DA IGREJA (11)

Uma Carta Reveladora

Acredita-se que a Epístola a Diogneto (também chamada de Epístola de Mathetes a Diogneto) tenha sido escrita em algum momento do Século II (Era Sub-apostólica). É o primeiro pedido de desculpas cristão de que há registo. Trata-se de uma Carta em que um autor anónimo explica a nova religião a um seu amigo pagão.

A Carta tem doze curtos capítulos. O autor dirige-se, primeiro, ao seu amigo Diogneto, que questionava acerca do Cristianismo: “Vós fazeis perguntas sobre eles com tanto cuidado e sinceridade: O que há no Deus em que acreditam e na forma de religião que observam que os permite desprezar o mundo e desprezar a morte? Por que rejeitam igualmente os deuses gregos e as superstições judaicas? E o carinho que todos têm um pelo outro? E por que é que este novo grupo e as suas práticas ganharam vida apenas agora, e não há muito tempo?”.

O autor explica os erros do Paganismo (capítulo 2) e as superstições dos judeus (capítulos 3-4). Revela a maneira como os cristãos vivem e como se relacionam com o mundo (caps. 5-6), depois fala sobre a vinda do Messias (caps. 7-9) e, finalmente, sobre fé, conhecimento e vida espiritual (caps. 10-12). Estamos particularmente interessados na sua descrição dos primeiros cristãos porque continua a ser um padrão de comportamento para os nossos tempos.

A Carta atesta que “os cristãos não se distinguem dos outros homens nem pela pátria, nem pela língua, nem pelos costumes que observam. Pois eles não habitam cidades próprias, nem empregam uma forma peculiar de falar, nem levam uma vida marcada por qualquer singularidade”. Eles vivem em “cidades gregas e também bárbaras, de acordo com a sorte de cada uma, e seguindo os costumes dos nativos no que diz respeito ao vestuário, alimentação e ao resto da sua conduta ordinária”. Por outras palavras, os cristãos misturaram-se nas sociedades em que viviam. A sua aparência exterior e modo de vida eram iguais aos de todos os outros.

No entanto, a atitude deles os diferenciava dos pagãos…

“Eles residem nos seus próprios países, mas simplesmente como peregrinos. Como cidadãos, eles compartilham todas as coisas com os outros e, ainda assim, suportam todas as coisas como se fossem estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles como o seu país natal, e toda a terra onde nasceram como se fosse uma terra de estranhos. Eles casam-se, assim como todos [os outros]; geram filhos, mas não destroem os seus descendentes. Têm uma mesa comum, mas não uma cama comum. Eles estão na carne, mas não vivem segundo a carne (cf. 2 Coríntios 10, 3). Passam os seus dias na terra, mas são cidadãos do céu (cf. Filipenses 3, 20). Obedecem às leis prescritas e, ao mesmo tempo, superam as leis com as suas vidas. Amam todos os homens e são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados; são mortos e restaurados à vida (2 Coríntios 6, 9). São pobres, mas enriquecem muitos (cf. 2 Coríntios 6, 10). Têm falta de todas as coisas e, ainda assim, são abundantes em tudo. São desonrados e, ainda assim, na sua própria desonra são glorificados. São malfalados e, ainda assim, justificados; são injuriados e, ainda assim, abençoam (2 Coríntios 4, 12). São insultados e retribuem o insulto com honra. Fazem o bem, mas são punidos como malfeitores”.

São Josemaría Escrivá utilizou invariavelmente os primeiros cristãos como ponto de referência para explicar o Opus Dei: “Se quisermos um ponto de comparação, a maneira mais fácil de compreender o Opus Dei é considerar a vida dos primeiros cristãos. Eles viveram com seriedade a sua vocação cristã, procurando com zelo a santidade à qual foram chamados pelo baptismo. Exteriormente nada fizeram para se distinguir dos seus concidadãos” (“Conversas com o Monsenhor Escrivá de Balaguer”, n.º 24).

Mas que impacto tiveram eles na sociedade? Sendo «sal da terra» (Mateus 5, 13), deram sabor à sociedade em que estavam imersos e preservaram-na da corrupção. A Carta a Diogneto atesta isso.

“Resumindo tudo numa frase: o que a alma é no corpo, os cristãos são no mundo. A alma está dispersa por todos os membros do corpo, e os cristãos estão espalhados por todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não pertence ao corpo; e os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é guardada pelo corpo visível, e sabe-se que os cristãos estão de facto no mundo, mas a sua piedade permanece invisível. A carne odeia a alma e luta contra ela (cf. 1 Pedro 2, 11), embora não sofra nenhum dano, porque é impedida de desfrutar de prazeres; o mundo também odeia os cristãos, embora de forma alguma estejam feridos, porque estes abdicam dos prazeres. A alma ama a carne que a odeia, e [ama também] os membros. Os cristãos também amam aqueles que os odeiam. A alma está aprisionada no corpo, mas mantém esse mesmo corpo unido; e os cristãos estão confinados no mundo como numa prisão, e ainda assim mantêm o mundo unido. A alma imortal habita num tabernáculo mortal; e os cristãos habitam como peregrinos em [corpos] corruptíveis, procurando uma habitação incorruptível nos céus. A alma, quando mal provida de comida e bebida, melhora; da mesma maneira, os cristãos, embora sujeitos a punições dia-após-dia, aumentam ainda mais em número. Deus lhes designou esta posição ilustre, que era ilegal para eles abandonarem”.

Pe. José Mario Mandía